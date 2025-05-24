Бразилия будет координатором туристической политики МЕРКОСУР

На встрече министров туризма МЕРКОСУР, прошедшей в формате видеоконференции, Бразилия приняла временное председательство в объединении в области туризма. Об этом сообщает пресс-служба бразильского ведомства.

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В мероприятии приняли участие представители Аргентины, Парагвая, Уругвая, Боливии и Чили. Одним из ключевых направлений обсуждения стало развитие регионального гастрономического туризма.

Исполнительный секретарь министерства туризма Бразилии Ана Карла Лопес подчеркнула важность сектора как инструмента экономического роста, региональной и социальной интеграции. Она также обозначила приоритеты бразильского председательства, среди которых продвижение устойчивого туризма, расширение природных маршрутов и укрепление в цифровом пространстве бренда Visit South America – совместной инициативы стран МЕРКОСУР по повышению узнаваемости региона на международной туристической арене.

Кроме того, Бразилия пригласила государства объединения принять участие в 30-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая состоится в ноябре в Белене.

По итогам встречи был подписан документ, подтверждающий стремление стран МЕРКОСУР к совместной работе над инклюзивной, устойчивой и инновационной туристической политикой.