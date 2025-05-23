Задержки рейсов Turkish Airlines достигают 16 часов

Из-за вводимых ночью временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово многие вылеты задерживаются.

© tourdom.ru

Значительные сбои наблюдаются в расписании авиакомпании Turkish Airlines. Один из ее рейсов, TK 3105 из Внуково в Даламан, отложен на 16,5 часа. Самолет должен был везти туристов на курорт в 03:30, теперь, по данным онлайн-табло, отправление ожидается в 20:00. Такое же время задержки у TK 3039 в Анталью: борт покинет Москву в 19:00 вместо 02:30.

На 15 часов перенесен вылет TK 6912 в Стамбул, на 16,5 часа – TK 3127 в Бодрум, на 14 – TK 3003 в Анталью. Другие рейсы, запланированные перевозчиком до полудня, откладываются на 4–8 часов.

Отклонения от расписания наблюдаются в аэропорту Внуково и у других авиакомпаний. Борт FV 6188 авиакомпании «Россия» вылетит в Санкт-Петербург на 10,5 часа позже назначенного времени, в 11:00. На 11 часов задержано отправление самолета AZAL в Баку.

В аэропорту Домодедово сбоев немного. На 6 часов опоздал с вылетом в Шарджу лайнер Air Arabia: вместо 02:40 его отправили в 08:20. На 5 часов позже повез пассажиров в Самарканд самолет «Уральских авиалиний».

Начиная с 9 часов рейсы в Домодедово постепенно входят в график, с 12 часов – во Внуково. Как сообщили редакции TourDom.ru в пресс-службе аэропорта Домодедово, по состоянию на 09:00 все 153 рейса, задержанные ранее в связи с временными ограничениями, отправлены в пункты назначения.