«Меня не впечатлили». Путешественница описала мексиканских мужчин

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местных мужчин фразой «меня не впечатлили». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации объяснила, что поехала на юг страны, в штат Чьяпас. Там мужчины показались ей довольно невысокими — почти все были ниже ростом, чем она. Также девушка заметила что-то отталкивающее в их лицах.

«У многих мужчин здесь очень смуглая кожа, резко выраженные черты и… хитрый прищур», — добавила она.

Ранее Ершова удивилась отношению жителей Мексики к внешности и лишнему весу. По ее словам, мексиканцы не считают полноту проблемой, а отказ от еды там воспринимается как нежелание дружить.