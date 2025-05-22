Лето в Японии — это настоящее испытание. Особенно в центральной части страны, где температура на солнце может достигать 50 градусов. В сочетании с высокой влажностью даже короткая прогулка превращается в настоящий квест – одежда моментально становится мокрой, а ощущение духоты не покидает ни на минуту.

Местные жители давно приспособились к таким условиям. Летом магазины наполняются охлаждающими средствами: салфетки с ментолом, спреи, подушечки, маски, полотенца. Самые популярные – охлаждающие салфетки, которые быстро освежают кожу.

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Еще одна особенность японского лета – зонтики. Но не от дождя, а от солнца. Такие аксессуары здесь повсюду и стали частью повседневного гардероба. А спасением в жару служит карманный вентилятор – без него почти никто не выходит из дома.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kokorostory.