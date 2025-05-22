Турпоток в Африку на майские праздники установил рекорд

В майские праздники интерес россиян к Африке вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). Для сравнения, рост турпотока в Европу составил всего 4%.

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Рост популярности африканских стран туроператоры объясняют стабильной обстановкой, улучшением инфраструктуры, упрощением виз и расширением авиасообщения. Египет занимает 25% всех продаж, средний тур стоит 188,4 тыс. руб. Тунис восстанавливает позиции после возобновления рейсов, авиабилеты подешевели, но проживание подорожало.

Премиальные направления — Сейшелы и Маврикий — показали рост цен и спроса. Сафари-туры стали на 40% популярнее: лидируют Ботсвана (45% бронирований), Танзания (30%) и Кения (15%). Туристов также привлекают винные и гастрономические маршруты, экотуризм и дайвинг. Растёт интерес к Зимбабве и Намибии.

Ранее мы писали, что Армения привлечет $100 млн инвестиций для создания новых туристических кластеров. Также гиды в Турции вводят туристов в заблуждение, чтобы продать экскурсии.