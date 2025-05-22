В Армении создадут новые туристические кластеры

Для развития туристических зон Армения рассчитывает получить заем в 100 миллионов долларов от Всемирного банка. Об этом заявил глава Министерства экономики, Геворк Папоян, на пресс-конференции по окончании правительственного совещания.

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Министр отметил, что переговоры близки к завершению. Финансовые ресурсы будут направлены на улучшение туристической инфраструктуры в популярных курортных городах, таких как Горис, Дилижан, Гюмри и Джермук, а также на создание принципиально новых туристических маршрутов.

В планах также создание агротуристического кластера в Ехегисе и винного кластера в Арени, расположенных в Вайоцдзорской области. Кроме того, возможно появление туристических кластеров в Апаране и населенном пункте Двин, в окрестностях которого находятся остатки древней армянской столицы.

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