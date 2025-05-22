Новый турецкий отель Regnum the Crown откроется позже заявленной даты

Отель Regnum the Crown 5* в турецком Белеке перенес открытие на месяц – с 1 июня на 1 июля. О том, что на официальном сайте пропали из продажи все номера на июнь, кроме Amber, написал один из участников чата гостиницы.

© tourdom.ru

Информацию о задержке открытия редакции TourDom.ru подтвердили в туроператоре «Интурист». Приводим уведомление, которое в туркомпании получили от отеля 22 мая. «Все наши помещения в главном здании готовы к использованию, никаких технических или эксплуатационных проблем не возникает. Однако большая часть мебели и оборудования в активных зонах и на крыш – импортные, возникли задержки в логистических процессах. Чтобы не идти на компромисс в отношении качества обслуживания и предоставить гостям все наши помещения в полном объеме, дата открытия перенесена на 1 июля».

Впрочем, отдельные виды размещения – апартаменты Amber Lagoon Suite и виллы Amber Lagoon Villa – туристы смогут бронировать до официального открытия – с 1 июня. Гостям, заказавшим другой вид номера, предложат проживание в другом отеле сети – Regnum Carya 5* при наличии свободных комнат. Заявка может быть также перенесена на более поздний срок или отменена с возвратом, пояснили в гостинице.

По данным агрегатора «Турвизор», ранее комплекс планировал постепенное открытие. С 25 апреля для бронирования у туроператоров были доступны номера Amber. С 1 июня к ним добавлялись сьюты – family suite, gorizon suite, panoramic suite и другие. И наконец, остальные виды комнат появлялись в системах туркомпаний с июля.

В туроператорах уверены, что туристы, заехавшие в отель одними из первых, не почувствуют никаких неудобств: «Исходя из нашего опыта, когда открываются подобные крупные объекты премиум-уровня, гости даже не услышат и не увидят, что где-то на территории ведутся работы по благоустройству».

Ранее TourDom.ru писал, что Regnum The Crown планировал открытие 1 июня. Плюсы отеля – большая территория, инфинити-бассейн на крыше, первый на побережье, и рестораны высокой кухни.