Как изменился спрос на летние туры в Абхазию в 2025 году

Продажи туров в Абхазию на лето 2025 года выросли на 30%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В отрасли уверены, что увеличение туристического потока в Абхазию является «органическим» и не связано с закрытием части пляжей в Анапе на предстоящее лето.

Также отмечается, что туристов привлекают более низкие цены этого курорта по сравнению с предложениями Краснодарского края.

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа ранее заявил РИА Новости, что власти республики ожидают рост турпотока из России на 10-15% по итогам 2025 года. Ряд экспертов заявляли о нехватке отелей в стране, из-за чего нахлынувших туристов будет некуда расселять.

Развитие санаторно-курортной сферы Абхазии позволит распределить турпоток на все сезоны, рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина «Радиоточке НСН».