Как изменился спрос на летние туры в Абхазию в 2025 году

Спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% в 2025 году
Продажи туров в Абхазию на лето 2025 года выросли на 30%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В отрасли уверены, что увеличение туристического потока в Абхазию является «органическим» и не связано с закрытием части пляжей в Анапе на предстоящее лето.
Также отмечается, что туристов привлекают более низкие цены этого курорта по сравнению с предложениями Краснодарского края.
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа ранее заявил РИА Новости, что власти республики ожидают рост турпотока из России на 10-15% по итогам 2025 года. Ряд экспертов заявляли о нехватке отелей в стране, из-за чего нахлынувших туристов будет некуда расселять.
Развитие санаторно-курортной сферы Абхазии позволит распределить турпоток на все сезоны, рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина «Радиоточке НСН».