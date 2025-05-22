Европейские лоукостеры введут стоячие места

Европейские лоукостеры планируют возить пассажиров стоя уже с 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, авиакомпании могут закупить и установить на самолеты сидения производителя Aviointeriors. Это буквально «сидушки» велосипедного формата, которые оснащены подлокотниками и ремнями безопасности. Их использование поможет увеличить загрузки бортов примерно на 20%.

При этом в Avionteriors отказались от комментариев в ответ на запросы журналистов. Ни одна авиакомпания пока официально не подтвердила, что планирует внедрить эту инициативу.

Отметим, что эти вертикальные сиденья называются Skyrider 2.0 и впервые были представлены на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. Тогда их презентовали с помпой.

«Skyrider 2.0 – это инновационное кресло. Благодаря компактной конструкции оно значительно повышает вместимость салона, делая авиаперелеты доступнее. Кроме того, решение открывает возможности для смешанных конфигураций классов на борту», – говорилось в анонсе производителя.

Хотя никто из лоукостеров пока не объявил о переоборудовании ВС с добавлением стоячих мест, глава Ryanair Майкл О'Лири выражал желание использовать стоячие места еще в 2012 году.