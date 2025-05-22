«Анекс» объявил о запуске экскурсионных туров в Японию

«Анекс» запустил новые экскурсионные туры в Японию. Билеты уже доступны для бронирования. Отправной точкой для всех туров будет служить Токио.

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Российский туроператор «Анекс» запускает новый экскурсионный маршрут. Это маршруты на базе регулярных рейсов.

Туристам предлагают совместить отдых у моря с прогулками по вечернему Токио, увидеть классическую Японию или забронировать тематические туры «Гранд-тур, море и источники» и «Жемчужины Японского моря и горячие источники».

Туры стартуют в июне, но забронировать билеты можно уже сейчас.

Стоимость туров пока не сообщается. Однако туристов заранее предупредили, что для посещения Японии гражданам РФ необходима виза, срок оформления — до 10 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что Япония планирует повысить стоимость отдыха для иностранных туристов. Также ранее были озвучены цены на отдых в Японии.