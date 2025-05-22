«Пересчитал и сам не поверил». Блогер назвал стоимость поездки на Бали

Россиянин провел неделю на острове Бали в Индонезии и раскрыл стоимость поездки. Своим опытом он поделился в блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

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«Пересчитал и сам не поверил», — такими словами описал автор свои траты.

По его словам, дороже всего обошелся перелет — 60 тысяч рублей в обе стороны, а в целом за время поездки он потратил 90 тысяч.

Из них 8 тысяч рублей ушло на оплату отеля, по 5 тысяч — на питание и гостинцы. Еще 6 тысяч рублей путешественник потратил на индивидуальную экскурсию с посещением трех индуистских храмов, рисовых террас, водопада и кофейных плантаций. Остальное ушло на мелкие расходы.

«Как мне кажется, по нынешним меркам вполне бюджетно, а с учетом того, что основная статья расходов в данном случае — это перелет, весь бюджет поездки при увеличении количества дней вырос бы незначительно», — резюмировал россиянин.

Ранее другая путешественница из России описала Бали словами «деревня с глянцевым фасадом». По ее словам, основная часть острова — это простые домики и пыльные дороги.