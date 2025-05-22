«Как будто сошли с обложки». Путешественник описал девушек на Ибице

Россиянин побывал на испанском острове Ибица и рассказал, как выглядят и ведут себя местные девушки. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора, девушки на курорте Европы, который славится шумными вечеринками, ходят в купальниках повсюду. Даже на улицах или в супермаркетах они остаются в бикини, прикрываясь только прозрачными парео и накидками в сеточку.

При этом, отметил россиянин, «испанские красавицы не смущаются лишних килограммов» и спокойно надевают открытые купальники.

«Здесь тусуется модная молодежь, которая всячески пытается выделиться, — добавил блогер. — Так что некоторые девушки выглядят очень колоритно — как будто они сошли с обложки журнала!»

Ранее этот же путешественник побывал на пляже в Дании. По его словам, многие девушки там часто загорают топлес.