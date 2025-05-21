Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

Безбилетный пассажир пробрался в самолет авиакомпании Delta Airlines по чужим данным и угодил в тюрьму. Об этом сообщает телеканал KUTV.

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Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Солт-Лейк-Сити в Техас, США, в марте 2024 года, однако приговор 27-летнему жителю американского города Лендер Уиклиффу Ив Флеризару озвучили только во вторник, 20 мая. Он получил шесть месяцев тюремного заключения и будет обязан выплатить штраф в размере 5 тысяч долларов (около 400 тысяч рублей).

По данным Министерства юстиции США, перед посадкой Флеризар сфотографировал личные данные попутчиков, получил по ним электронный посадочный талон и смог попасть на борт. Там он спрятался в туалете, где его нашли члены экипажа.

Начальник полиции Солт-Лейк-Сити Брайан Редд заявил, что действия мужчины были «преднамеренным нарушением безопасности, которое подвергло риску пассажиров и экипаж».

Ранее похожий случай произошел на рейсе авиакомпании Hainan Airlines из Австрии в Китай. Безбилетный мужчина спрятался в туалете и провел там большую часть пути до Шэньчжэня — почти 11 часов.