Какие европейские страны выдали россиянам больше всего шенгенских виз

Путешествия в Европу значительно осложнились из-за санкций и остаются достаточно дорогими для россиян, но ряд стран продолжает активно выдавать российским гражданам шенгенские визы. В лидерах - Италия, Испания и Франция. Хотя в общем доля многократных виз снизилась почти на 8%, следует из ежегодного сводного отчета Еврокомиссии, которую проанализировала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Согласно отчету, в прошлом году россияне обращались за шенгенской визой более 606,6 тыс. раз (+16,5% к 2023 году). В итоге консульства оформили 541,8 тыс. виз (+20,7% к 2023 году), в том числе 224 тыс. многократных виз. Одновременно доля многократных виз снизилась с 49,2% в 2023 году до 41,3% в 2024 году, посчитали в АТОР.

"Италия подтвердила статус одной из самых лояльных стран в выдаче шенгенских виз для россиян: доля отказов в московском консульском округе составила всего 4,3% против 5,4% в 2023 году. По данным статистики, 76% виз, выданных итальянским консульством в Москве, оказались многократными", - сообщает АТОР.

Французское консульство в Москве оказалось не таким щедрым: только каждая третья виза (32,6%) была многократной, отметили в ассоциации.

"Консульство Испании в Москве в 2024 году отклонило 8,5% заявлений, то есть отказывало почти в два раза реже, чем в 2023 году (14,5%). При этом доля многократных виз у испанцев в разы меньше, чем у итальянцев и французов: всего 8%. Греческое консульство в Москве отказало в визе в 13% случаев, при этом 36% виз оказались многократными. Консульство ФРГ отклонило 5,5% заявлений, но выдавало в большинстве случаев лишь однократные визы (93%)", - отмечают в АТОР.

Лояльно к россиянам венгерское консульство, в Москве оно отклонило 10,7% заявок, выдав почти 14,4 тыс. виз, из которых около 37% оказались многократными. Мало отказов у Люксембурга (2,7%), Румынии (2,6%), Болгарии (5%) и Швейцарии (5%).Чаще всего в шенгенской визе россиянам отказывала Мальта: из почти 1,1 тыс. заявок была отклонена каждая четвертая,также высокий процент отказов у московских консульств Австрии (22,8%), Эстонии (22,7%) и Швеции (21%).

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян отмечает, что рынок европейских направлений и в этом году демонстрирует некоторое оживление, но при этом остается в статусе достаточно дорогого нишевого продукта, который требует тщательного планирования и бюрократии.