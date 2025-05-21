Чем альпинистов так манит Эверест и почему многие там погибают

Звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня совершила восхождение на Эверест. Подъем на эту гору — мечта многих профессиональных спортсменов и любителей. На протяжении столетий гора Эверест (или, как ее еще называют, Джомолунгма) считалась самой неприступной вершиной на планете. Сумели ее покорить лишь в 1953 году. Первопроходцами стали новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей. С тех пор ежегодно тысячи людей со всего мира пытаются повторить этот триумф, но нередко это завершается трагедией. Так, 2023 год стал рекордным по числу умерших на склонах Эвереста — там погибло не менее 18 человек. Что манит людей в это сакральное место и нет ли в этих краях мистики, отбирающей жизнь, выясняла «Вечерняя Москва».

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Почему Эверест так манит

Высочайшая в мире гора Эверест расположена в 8848 метрах над уровнем моря. Находится она в Гималаях, на хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай). Джомолунгма по форме напоминает трехгранную пирамиду, южный склон ее более крутой. На нем и ребрах снег и фирн (плотный крупнозернистый снег в верховьях ледников — прим. «ВМ») не удерживаются, поэтому они обнажены. Подъем на вершину с учетом акклиматизации и установкой лагерей занимает около двух месяцев.

По словам эксперта по безопасности Алексея Смирнова, то, что именно Джомолунгма остается желанной целью для многих альпинистов, сложилось исторически.

— Профессионалы, до того как забраться на нее, испытывают свои силы на других, возможно, не менее опасных участках. Однако известно не менее 200 историй попыток покорения этой вершины, которые завершились трагедией. И преимущественно гибель альпинистов была всегда связана либо с лавинами, обвалами льдов, падениями с высоты или различными расстройствами здоровья, которые возникали в связи с нахождением в высокогорной локации, — объяснил собеседник «ВМ».

Именно интерес и желание покорить главную мировую вершину на планете толкает людей к безумным путешествиям на Эверест, считает эксперт.

Самые опасные участки

По разным данным, есть пять основных самых опасных точек Эвереста, отметил специалист.

— К примеру, так называемое Северное седло, чья высота около 7000 метров, — это перевал ножевидной формы. Там очень много крутых склонов и ледяных слоев, соединяющих Эверест и Чангзе в Тибете. По статистике, на Северное седло приходится почти каждая 20-я смерть из всех погибших на Эвересте. Но чаще всего люди погибали от схождения лавин, — рассказал Смирнов.

Еще один «восьмитысячник» мира по своей высоте — вершина Лхоцзе. До 2001 года эта зона входила в Книгу рекордов Гиннесса как единственная непокоренная вершина выше 8000 метров. В период с 1950 по 2006 год на Лхоцзе было совершено почти 300 попыток восхождения. За этот период погибло около девяти спортсменов.

Среди других крайне опасных зон, по словам собеседника, выделяют Южное седло, Долину молчания и ледопад Кхумбу.

Смерти российских альпинистов

По словам специалиста, одной из самых шокирующих смертей стала гибель знаменитого советского мастера спорта, человека, который совершил восемь восхождений на гималайские восьмитысячники, Владимира Башкирова. Его сложнейшие стенные восхождения на вершины даже сегодня вызывают уважение у альпинистов. В истории российского альпинизма он остался как один из отечественных первопроходцев в Гималаях.

Башкиров умер во время спуска с горы от остановки сердца в мае 1997 года. Считается, что он был идеологом восхождения российской команды на вершину Лхоцзе Среднюю, которое было позже все же осуществлено в мае 2001 года.

В 1997 году во время российской экспедиции на Джомолунгму погиб из-за падения с Северо-Восточного гребня альпинист Александр Торощин, а Иван Плотников и Николай Шевченко пропали без вести.

Заколдованная гора

Стоит отметить, что тела погибших на высоких участках зачастую так и остаются там из-за трудностей, связанных с их эвакуацией. На некоторых участках покорители даже вынуждены переступать через мертвые тела, а некоторые из них даже служат своеобразными ориентирами.

По мнению экстрасенса Яны Черной, на Эвересте большая концентрация энергии, связанная в первую очередь с таким большим числом неупокоенных душ. Их тела не погребены, соответственно, они не могут обрести покой и становятся духами-отшельниками:

— Такие духи могут специально зазывать альпинистов на опасные участки. Разумеется, есть и добрые призраки, которые, по поверьям, напротив, указывали спортсменам, сбившимся с пути, верное направление.

Собеседница «ВМ» отметила, что Эверест всегда был территорией тайн, где сконцентрировалось много мистики:

— Есть информация, которая подтверждает, что первые зарегистрированные случаи обнаружения йети связаны с регионом Эверест, а в фольклоре местных племен много упоминаний о двуногих хищных ночных существах, живущих в их среде.

По мнению экстрасенса, альпинистов на Эверест манит, безусловно, дух авантюризма и азарта, но на самой горной местности они нередко сталкиваются с разными мистическими явлениями, которые крайне сложно объяснить.

Еще одно место с таинственной энергетикой — Телецкое озеро на Алтае. При изучении дна ученые обнаружили «лес мертвецов». Озеро имеет глубину 325 метров и длину около 80 километров. «ВМ» обсудила с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр, действительно ли в озере скрывается от человеческих глаз настоящий «лес мертвецов».