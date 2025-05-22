Неизвестный сорвал рейс, оставив послание в туалете самолета

Самолет авиакомпании United Airlines развернулся в небе из-за угрожающего послания, оставленного неизвестным на зеркале в туалете. Об этом пишет CBS News.

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Уточняется, что инцидент произошел 21 мая на борту лайнера, летевшего из Гонолулу в Лос-Анджелес, США. Пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за «потенциальной проблемы с безопасностью». По словам одного из пассажиров сорванного рейса, в послании содержалась угроза взрыва.

После посадки лайнер обыскали полицейские. Были ли найдены в салоне взрывчатые вещества, не сообщается. По данным официальных лиц, на борту Boeing 777 находилось 339 пассажиров и 10 членов экипажа.

В мае 2024 года похожая ситуация произошла на борту самолета авиакомпании Air India. Один из членов экипажа нашел в туалете записку со словом «бомба», когда воздушное судно уже готовилось к взлету. Это вызвало панику у пассажиров.