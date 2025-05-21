Путешествия в Узбекистан могут стать проще

Узбекистан предложит России, а также Азербайджану и Казахстану обеспечить возможность въезда граждан этих стран на территорию республики по внутреннему документу. Провести переговоры по этому вопросу поручил президент страны Шавкат Мирзиёев в соответствующем указе.

© ТАСС

«Постановляю: в трехмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте»‎, — говорится в сообщении.

Кроме того, Мирзиёев выступил с инициативой ввести безвизовый режим для американских граждан и работать над облегчением визовых требований для узбекистанцев, посещающих Соединенные Штаты.