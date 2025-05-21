Названы самые опасные направления для россиян

Туроператоры назвали самые опасные направления для россиян
В свете последних событий, когда российские туристы попадают в неприятные ситуации во время отдыха за границей, туроператоры назвали небезопасные для здоровья направления.
Как отметили представители российской туриндустрии, самыми травмоопасными являются направления, пользующиеся большим спросом у россиян. Это Египет, Турция и Таиланд. Именно эти страны чаще других фигурируют в страховых обращениях.
При этом в этих странах высок риск как получить физические увечья, так и заразиться опасными заболеваниями. Особенно опасными туроператоры назвали купания с акулами, подводные прогулки в батискафах.
Непал или горные перевалы также представляют большую угрозу для туристов, пишет «АиФ» со ссылкой на туроператоров. Здесь нередки стихийные бедствия, аварии и несчастные случаи.
В связи с этим при поездке на отдых туроператоры советуют оформлять расширенную страховку, сообщив страховщикам, что поездка будет включать экстремальные виды отдыха.
Ранее сообщалось о туристах, заболевших в Сиде кишечной инфекцией. Также эксперты дали неочевидные советы путешественникам.