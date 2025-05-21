«Женщина — никто». Турист рассказал о традициях в Узбекистане

Россиянка побывала в Узбекистане и рассказала об особенностях местного быта. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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«Женщина часто — никто», — такими словами она традиции этой страны Средней Азии.

По словам автора, в некоторых семьях женщины не сидят за одним столом с мужчинами и не могут выйти из дома без разрешения.

«А вот у мужчины может быть и вторая жена — и никто не осудит», — добавила она.

Россиянка отметила, что родители выбирают взрослым детям женихов и невест, контролируют финансы молодых семей.

«Развод — только с разрешения махалли, местного совета старейшин, — написала блогерша. — И мнение женщины — не самое главное».

Ранее другой блогер побывал в Узбекистане и рассказал о традиции проверять невест на девственность. При этом для мужчины иметь большой сексуальный опыт — нормально.