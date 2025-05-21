Эксперты сообщили, какие направления выбирают туристы-одиночки

Россияне, путешествующие в одиночестве, в несколько раз чаще стали бронировать отели в европейских странах на предстоящее лето, больше всего вырос спрос на поездки в Италию и Испанию. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

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«Особенно заметен интерес соло-путешественников к Италии: в Римини уже оформлено в семь раз больше заказов, в Милане - почти в три раза, а в Риме - в два раза. Испания также становится более востребованной: в четыре раза больше туристов отправится в Барселону и на 80% увеличилась доля Мадрида»‎, — рассказали эксперты.

Кроме того, спрос на отели Ниццы увеличился за год в 2,5 раза, Будапешта - в два раза, а Парижа - на 61%.

Согласно исследованию, доля зарубежных заказов среди соло-путешественников за год увеличилась практически в два раза и достигла 45%. Самым популярным городом для летних поездок в одиночестве оказался Стамбул - его выбрали 12% российских туристов. Это на 64% больше, чем год назад. Далее следуют Париж (4,8%), Милан (4,5%), Рим (4,1%), Барселона (3,2%), Будапешт (2,9%), Римини (2,6%), Ницца (2,3%) и Мадрид (1,9%). На десятом месте оказался Токио (1,8%).

Среди внутрироссийских направлений на предстоящее лето лидирует Санкт-Петербург, его предпочли 21,9% соло-путешественников. Далее следуют Москва (13,7%), Сочи (8,9%), Казань (3,8%), Нижний Новгород (3,6%), Калининград (3,5%), Екатеринбург (1,7%), Владивосток (1,6%), Иркутск (1,5%) и Южно-Сахалинск (1,2%).

За год больше россиян, отдыхающих без компании, заинтересовались поездками в Нижний Новгород (число заказов увеличилось в два раза), Казань (+63%), Южно-Сахалинск (+31%) и Санкт-Петербург (+8%). А остальные города из списка показали снижение спроса: Иркутск и Владивосток - на треть, Екатеринбург - на 18%, Сочи - на 16%, Калининград - на 8%, сообщили эксперты.