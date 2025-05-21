Turkish Airlines грозят черными списками торопливым пассажирам

Пассажиры Turkish Airlines, которые решат встать до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни», могут попасть в черный список перевозчика. Об этом предупредил основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.

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По словам эксперта, если пассажир, например, рейса Стамбул – Москва снимает ремень сразу после посадки и пытается пройти по салону, несмотря на предупреждения экипажа, командир воздушного судна вправе сообщить о нем диспетчерам как о «неуправляемом пассажире». Это автоматически приведет к занесению в базу нежелательных клиентов. При этом нарушители рискуют попасть в черный список не только этой авиакомпании, но и всех перевозчиков альянса Star Alliance.

Основанием для таких мер стали поправки Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM). Теперь слишком торопливых пассажиров приравнивают к авиадебоширам. Нарушением также считается игнорирование указаний бортпроводников, открытие багажных полок до разрешения экипажа.

При этом Росавиация не поддерживает идею введения штрафов для путешественников, покидающих место до полной остановки самолета. В ведомстве пояснили, что пока не знают, как это будет отражаться на гражданах России.

Однако у турецкий стороны есть ответ.