Turkish Airlines грозят черными списками торопливым пассажирам

Пассажиры Turkish Airlines, которые решат встать до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни», могут попасть в черный список перевозчика. Об этом предупредил основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
По словам эксперта, если пассажир, например, рейса Стамбул – Москва снимает ремень сразу после посадки и пытается пройти по салону, несмотря на предупреждения экипажа, командир воздушного судна вправе сообщить о нем диспетчерам как о «неуправляемом пассажире». Это автоматически приведет к занесению в базу нежелательных клиентов. При этом нарушители рискуют попасть в черный список не только этой авиакомпании, но и всех перевозчиков альянса Star Alliance.
Основанием для таких мер стали поправки Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM). Теперь слишком торопливых пассажиров приравнивают к авиадебоширам. Нарушением также считается игнорирование указаний бортпроводников, открытие багажных полок до разрешения экипажа.
При этом Росавиация не поддерживает идею введения штрафов для путешественников, покидающих место до полной остановки самолета. В ведомстве пояснили, что пока не знают, как это будет отражаться на гражданах России.
Однако у турецкий стороны есть ответ.
«Какие санкции к таким пассажирам применят российские власти, решат они сами, но в любом случае будет вызвана полиция, составлен протокол, данный пассажир будет считаться турецкой авиакомпанией проблемным», – уточнил Джандаш Гюрол.