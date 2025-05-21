Россияне оценили курортные зоны Китая

Приморские блогеры и журналисты оценили курортные зоны Бэйдайхэ и Циньхуандао. Целью визита стала оценка готовности инфраструктуры к летнему сезону и приему гостей из России.

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«Меня поразило разнообразие Бэйдайхэ. Раньше я считал его местом для пожилых, но здесь столько экскурсий! Увидеть Лаолунтоу – начало Великой Китайской стены – это невероятно», – рассказал блогер Алексей Семин редакции visitchina.ru.

Комиссия проверила 30 отелей – от люксовой Shangri-La до скромного «Энергетика», составив рейтинг топ-5 вариантов для разных бюджетов. Особое внимание уделили пляжам: большинство муниципальные, но два отеля – «Голубая Лагуна» и «Дружба» – имеют собственные зоны. Спасательные вышки и чистый песок уже подготовлены, хотя зонтики пока расставляют медленно.

Среди достопримечательностей выделили участок Великой Китайской стены в Дзяошане, парк с стеклянным мостом и аквапарк. Транспортная доступность варьируется: бюджетный маршрут через Хуньчунь, Яньцзы или Суйфэньхэ занимает много времени. Еще один вариант – добраться до Пекина самолетом из Владивостока, Хабаровска или Якутска, после чего пересесть на скоростной поезд, такси или автобус.

Однако специалисты отметили, что самым оптимальным вариантом для туристов может стать покупка тура и перелет прямым чартерным рейсом из Владивостока в Международный аэропорт города Циньхуандао. Планируется, что эти рейсы будут запущены уже с 28 июня до конца августа.

Напомним, ранее стало известно, что в Приморье китайцы построят новый отель, площадь которое составит более 20 тысяч «квадратов». Комплекс появится в популярном туристическом месте.