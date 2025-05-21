Что посмотреть в Бангкоке за несколько дней

Российские туристы часто не уделяют должного внимания столице Таиланда Бангкоку. Путешественники только делают здесь кратковременную пересадку по пути в Паттайю, на Пхукет или Самуи.

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А между тем Бангкок – быстро растущий, экономически развитый, богатый интересными местами город Юго-Восточной Азии. В нем вы найдете недавно построенные небоскребы и архитектурные памятники, музеи и торговые площадки, храмы и парки.

Что посмотреть в Бангкоке за 1 день

Если вы прибыли на короткий срок в Бангкок и ищете, что посмотреть за 1 день, сходите в Большой Королевский дворец. Его посещение входит в программу всех обзорных экскурсий по тайской столице. Осмотр всех построек комплекса займет 3-4 ч.

Дворец начали возводить в 1782 г. по приказу короля Рамы I, который перенес столицу страны из Тхонбури в Бангкок. Комплекс зданий долгое время был резиденцией тайских королей. Сегодня король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) в нем не проживает, но проводит приемы иностранных послов и различные торжества.

Дворец открыт для туристов каждый день с 8.30 до 16.30, за 1ч. до закрытия в 15.30 вход закрывается. Билеты продаются в кассах возле комплекса. При посещении дворца необходимо соблюдать строгий дресс-код: нельзя надевать шорты, майки с открытыми плечами, мини-юбки и шлепанцы.

На его территории площадью 218 тыс. м² можно осмотреть:

Главное здание с белым фасадом и яркой разноцветной крышей в тайском стиле.

Королевскую библиотеку, в которой хранятся выцарапанные на пальмовых листьях древние манускрипты.

Королевский пантеон с установленными на нем памятниками предыдущим монархам.

Мавзолей королевской семьи, внутри которого стоят урны с прахом предыдущих королей и членов их семей.

Храм Изумрудного Будды (Ват Пхра Кео), декорированный орнаментом и символами буддизма из стекла, дерева и смальты. Возле входа в него стоят две бронзовые фигуры льва, их привез из Камбоджи король Рама I. Внутри храма находится статуя Изумрудного Будды высотой 66 см, изготовленная из цельного жадеита в XV в., изумрудной ее называют из-за цвета. Прикасаться к ней имеют право только король и наследный принц. Трижды в год они переодевают Будду в различные одеяния из золота в зависимости от сезона. Этот ритуал совершается, чтобы государство стало более могущественным и процветающим.

Музей текстиля королевы Сирикит, в котором вы увидите большую коллекцию текстильных изделий, ткани из разных восточных стран, личные наряды королевы.Сувенирную лавку, где продают тайские украшения и редкие книги.

Бангкок изобилует буддийскими святынями – в какой стране и в каком городе вы еще увидите столько пагод, храмовых комплексов и монастырей! Вторая достопримечательность, в которую стоит сходить в первый день, – это храм Лежащего Будды (Ват Пхо), расположенный в 300 м от Большого Королевского дворца.

Его главное здание с залом для буддийских служений окружено галереей, внутри которой размещены 394 позолоченные статуи Будды, каждая с тонкими отличиями, но объединенные общей аурой покоя и просветления. В самой большой постройке комплекса – вихане – находится основная святыня храма – огромная статуя Будды, покрытая сусальным золотом. Духовный учитель лежит, подперев голову перед погружением в нирвану. Ее длина – 46 м, высота – 15 м, сравнима с высотой пятиэтажного дома. На ступнях Будды изображены 108 символов из перламутра – это традиционные знаки, отражающие совершенство Будды. Каждый из них символизирует добродетели и духовные качества, ведущие к просветлению. В центре расположены чакры – энергетические круги, через которые проходит жизненная сила.

На территории храмового комплекса также располагаются:

95 ступ, четверо из них – наиболее высокие, посвящены тайским королям, остальные –более низкие – членам королевских семей.

Изящные скульптуры мифологических существ, охраняющие храм. Старинный центр традиционной медицины, в котором проводят сеансы тайского массажа. Ват Пхо считается родиной тайского массажа.

Живописный парк с водопадом и крокодиловым прудом.

Библиотека с древнейшими рукописями.

Прогулка по всей территории храма занимает около 2 ч.

Далее предлагаем увидеть еще одну буддийскую святыню – храм Утренней Зари (Ват Арун). Добраться до него можно от пристани Та-Тьен, нужно сесть на лодку и доплыть по реке Чао Прайя до противоположного берега. Комплекс Ват Арун славится своим 80-метровым прангом – центральным храмом в виде башни. Он инкрустирован разноцветным фарфором. Посетители храма могут подняться на его крышу и полюбоваться панорамой Бангкока.

Вечером рекомендуем посетить одну из обзорных площадок Бангкока и заказать ужин в ресторане с панорамными окнами. Наиболее известные из них – это:

Маханакхон – самая высокая обзорная площадка Таиланда, высота 314м. Пол со стеклом – и вы, буквально, парите над городом. Ходить здесь разрешается исключительно в бахилах. Великолепные виды тайской столицы, которые открываются отсюда, особенно красивы на закате. Посетители могут рассмотреть другие небоскребы, более низкие дома и машины. На крыше небоскреба открыт бар, где подают горячие и прохладительные напитки, дорогой алкоголь. На 5 этаже здания также открыт ресторан французской кухни L’Atelier de Joël Robuchon. Интересный факт: здание напоминает пиксельный небоскреб, как будто кто-то вырезал из него блоки в стиле Minecraft. Baiyoke. Если Mahanakhon – это хай-тек и стекло, то Baiyoke – это ностальгия по Бангкоку начала 2000-х. Здесь нет излишней глянцевости, но есть настоящая, почти ламповая романтика большого города, которая не нуждается в фильтрах. 77 этаж – крытая обзорная галерея с панорамными окнами. Уютно, без ветра, есть таблички и макеты города. Подходит тем, кто хочет рассмотреть все спокойно и без спешки. 84 этаж – открытая площадка, которая медленно вращается. Полный обзор на город без стеклянных перегородок. Атмосфера «настоящей высоты», особенно после захода солнца. Sky Bar at Lebua. Помните фильм «Мальчишник в Вегасе 2»? Сцена на крыше снималась именно здесь. С 63 этажа открывается пьянящий вид на Чао Прайю и бесконечный город. Бар сам по себе, как сцена: золотой купол, светящиеся колонны, изящные бокалы. Закажите коктейль и просто наблюдайте за тем, как город живет своей ночной жизнью под вами – как в кино, где вы и герой, и зритель одновременно. Vertigo & Moon Bar – один из самых эффектных rooftop-баров Бангкока, расположенный на 61-м этаже отеля Banyan Tree. Это открытая терраса без крыши и стен – только вы, ветер и огни мегаполиса под ногами. Vertigo – ресторан с акцентом на морепродукты и гриль: стейки, лобстеры, тунцы — всё с видом на город, который кажется бесконечным. Moon Bar – зона коктейлей с роскошной атмосферой и меню авторских напитков. Идеально для ужина при закате, особого случая или просто ради того, чтобы почувствовать себя на вершине мира. The Roof – бар-ресторан на крыше знаменитого отеля Sala Rattanakosin. Отсюда открываются виды на реку Чао Прайя и храм Ват Арун, вечером он красиво подсвечивается. В меню заведения – супы, салаты, рыбные блюда. Yao Rooftop Bar – новый взгляд на Бангкок из китайского стильного rooftop-бара отеля Bangkok Marriott Hotel The Surawongse. Yao – это и смотровая, и гастро-приключение. С 33-го этажа открываются роскошные виды на реку Чао Прайя и огни ночного Бангкока. Интерьер навеян атмосферой шанхайской элегантности, а меню – это коктейли с азиатским акцентом и изысканные закуски. Идеальное место для романтического вечера или стильного аперитива с друзьями.

Если из-за страха высоты или по иным причинам вы не желаете посещать обзорные площадки на небоскребах, советуем совершить вечернюю прогулку по Каосан-Роуд. Она находится в 1 км от Большого Королевского дворца. Когда-то на этом месте был большой рисовый рынок, но в 1892 г. король Чулалонгкорн приказал построить здесь мощеную дорогу. Сегодня это оживленная улица с многочисленными магазинами, отелями, кафе и ресторанами. Подкрепиться туристы могут, купив уличную еду в макашницах – передвижных тележках, где продают различные блюда – от лапши и салатов до жареных скорпионов и кузнечиков. Зазывалы предлагают купить экскурсии в разные уголки Таиланда, записаться на сеанс массажа, сделать татуировку, заплести мелкие косички. В темное время суток на многих зданиях зажигается яркая неоновая подсветка, начинают работать ночные клубы, где звучит живая музыка и подают алкогольные коктейли.

День 2: примерные маршруты прогулок

Если вы задержались в тайской столице еще на 1 день и думаете, что посмотреть в Бангкоке за 2 дня, посетите один из музеев Бангкока. Так вы сможете познакомиться с культурой, религией и бытом местных жителей, их научными достижениями, средствами передвижения и даже детскими игрушками. Наибольший интерес у путешественников вызывают:

Айравата Эраван, или Айравата, в ведийских, буддийских и индуистских верованиях – это мифологическое существо, напоминающее слона с несколькими головами, на котором ездило верховное божество Индра. Здание музея построено в виде фигуры огромного 29-метрового слона с тремя головами, установленного на 15-метровом пьедестале. Конструкция сделана из стального каркаса, сверху украшена медными пластинами.

Музей состоит из трех ярусов:

Нижний – символизирует подземное царство со существами, похожими на змей – Нагами.

Средний – людской мир.

Высший – небесную обитель.

Музей работает ежедневно с 9 до 18 ч. При входе все снимают обувь, прикрывают плечи и колени. У входа выдают напрокат накидки, юбки или брюки.

Жаркие полуденные часы рекомендуем провести в тенистом уютном парке Люмпини. Он расположен в центре города, на границе районов Силом и Сиам. Доехать до него можно на подземном метро, ближайшие станции MRT – Lumphini и Si Lom. Если добираться по наземной ветке BTS, то следует выходить на станции Sala Daeng.

Парк был разбит в 20-е гг. ХХ в. по приказу короля Рамы VI. Сейчас статуя основателя парка установлена возле Центральных ворот. В парке имеются:

Два озера, в которых живут черепахи и вараны.

Спортивные площадки с теннисными кортами и уличными тренажерами.

Игровые площадки для детей.Роскошный пальмовый сад.

Публичная библиотека, где можно почитать книги или поработать за ноутбуком.

Парк открыт с 4.30 до 21 ч., вход в него свободный. Кататься на велосипедах разрешается с 9 до 15 ч.

Популярным туристическим местом является квартал Чайнатаун. Его основали в 1782 г. эмигрировавшие в Таиланд китайцы на о. Раттанакосин. Поначалу это был дикий загородный участок, но в конце XIX – начале XX вв. он превратился в оживленный район. Доехать до него можно на подземном метро (MRT), выходить нужно на конечной станции Хуалампхонг.

Если вы приехали в Бангкок и ищете, что посмотреть в районе Чайна таун, изучите наш список красивых мест этого квартала:

Церемониальные ворота, воздвигнутые в честь правителя Таиланда Рама IX.

Храм Золотого Будды (Ват Траймит), в котором хранится самая большая в мире золотая статуя Будды весом 5,5 тонны и длиной почти 3 м. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Духовный учитель сидит в традиционной позе лотоса. На веранде храма оборудована обзорная площадка с видами на окрестные улицы.

Ват Мангкон Камалават – старейший китайский храм в тайской столице, возведенный в 1872 г. Постройку украшают колонны, скульптуры и горельефы, изображающие драконов и иных мифологических существ.

Храм крокодилов (Ват Чакрават). По преданию, в реке Чао Прайя обитал крокодил по кличке Ай-бод (в переводе с тайского – «одноглазый»). Он нападал на людей, и местные жители хотели убить рептилию. Но один монах спас крокодилу жизнь, он вырыл на территории храма пруд и построил вольер, где содержал животное. Чучело Ай-бода до сих пор хранится в храме, а в пруду живут четыре крокодила.

В китайском квартале также можно посетить ювелирные магазины, точки уличной еды, кафе и рестораны. Наиболее романтичным считается заведение Sky View 360, расположенное на крыше отеля Grand China. Отсюда открывается впечатляющий вид на городские улицы и реку Чао Прайя.

Ежегодно в Чайнатауне в сентябре-октябре проходит знаменательное событие – фестиваль вегетарианской кухни Tesagan Gin Je, привлекающий как местных жителей, так и туристов. Он предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тайско-китайских традиций и насладиться разнообразием вегетарианской кухни. В 2025 году фестиваль пройдет с 20 по 29 октября.

Чем заняться в Бангкоке в третий день

Путешественникам, которые не знают, что посмотреть в Бангкоке за 3 дня, советуем заняться шопингом. В тайской столице работают несколько сотен торговых центров и рынков. Наиболее известными из них считаются:

MBK Center – один из старейших ТЦ, открытый в далеком 1985 г. в районе Патум Ван на пересечении улиц Рамы I и Пайя Тай недалеко от станций метро National Stadium и Siam. На его 8 этажах открыты различные магазины с демократическими ценами. В них вы сможете приобрести брендовую одежду и обувь, кожаные сумки, гаджеты, предметы мебели, изделия из драгоценных камней и сувениры. Для тех, кто хочет развлечься, работают кинотеатры, караоке, боулинг. Для желающих подкрепиться открыты рестораны и фудкорты. Siam Paragon – один из самых крупных в Азии ТРЦ, открытый в 2005 г. Он построен в районе Патум Ван и занимает площадь 500 тыс. м². Станция метрополитена BTS Siam stationимеет переход, соединяющий ее с этажом М в этом торговом центре. На его 6 этажах размещаются бутики с брендовыми товарами: Balenciaga, Valentino, Kenzo, Zara, MNG и т. д. Покупатели здесь также приобретают аудиотехнику, экзотические суперкары, спортивные товары, книги, продукты и многое другое. В зоне активного отдыха есть фитнес-центр, боулинг и караоке. Любителей развлечений заинтересуют киноконцертный зал Royal Paragon Hall вместимостью до 5 тыс. человек и Paragon Cineplex, состоящий из 15 залов, от стандартных до ультра-люксовых, включая ВИП-зоны и эксклюзивные клубные залы. Если вы интересуетесь, что посмотреть в Бангкоке с детьми, поведите их в крупнейший в Юго-Восточной Азии океанариум Sea Life Bangkok, который размещается на двух нижних этажах ТРЦ. В нем живут цветные экзотические рыбки, серые акулы, скаты, пингвины, гигантские пауковые крабы и другие обитатели. Посетители могут поплавать с рыбами и морскими животными под водой. ICONSIAM – 6-этажный ТЦ, построенный на живописном западном берегу реки Чао Прайа. Добраться до него можно от пирса Саторн (Таксин) на лодке ICONSIAM, которые отправляются в торговый комплекс каждые 10 мин. От станции BTS Krung Ton Buri до ТЦ регулярно ходят автобусы-шаттле с символикой ICONSIAM. Возле ТЦ разбит прибрежный парк, в котором проходят световое и водное шоу. Внутри комплекса открыты магазин Apple Store, элитные бутики, ювелирные отделы, кинотеатр и тренажерный зал, кафе и рестораны. Любители культурного отдыха посещают музей наследия Иконсиам с тремя галереями. Terminal 21 построен в районе Ваттхана, на пересечении улиц Сукхумвит и Асок. Гости Таиланда доезжают до него на наземном метро BTS, выйти следует на станции ASOK, выход №1 приведет к дверям ТЦ, или на подземном MRT до станции Sukhumvit, к ТЦ ведет выход №3.

9 этажей ТЦ славятся небанальным оформлением в стилях разных стран – Италии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, США. Здесь вы увидите мраморные статуи мифических героев с крыльями, грандиозные скульптуры борцов Сумо, мини-копию моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и другие интересные объекты декора.

В ТЦ покупатели могут приобрести брендовую одежду, сумки, игрушки, мобильные телефоны и фототехнику, посетить кинотеатр, точки фастфуда, где продают вкусную выпечку.

Несколько слов о транспорте

Транспорт в Бангкоке разнообразен, удобен и адаптирован под туристов:

BTS Skytrain – воздушное метро, идеальное для передвижения по центру: быстро, чисто, кондиционеры. Отлично подходит для поездок в районы Сиам, Силом и Сукхумвит.

MRT – подземное метро, соединяет важные районы, включая Чайнатаун и вокзал Hua Lamphong.

Такси – недорогое, но часто застревает в пробках. Лучше настаивать на включении счетчика.

Тук-туки – красочный, но туристический вариант. Договоритесь о цене заранее.

Лодки по реке Чао Прайя – живописный способ перемещаться между храмами и Чайнатауном, особенно в часы пик.

Мото-такси – быстро, но не для слабонервных. Подходят для коротких поездок.

Grab (аналог Uber) и Bolt – удобно, фиксированная цена, оплата через приложение или наличными.

Бангкок – это город, где древние храмы соседствуют с небоскребами, уличная лапша – с высокой гастрономией, а спокойные парки – с головокружительными руфтопами. Здесь каждый найдет свое: кто-то – вдохновение, кто-то – приключения, а кто-то – отличный шоппинг. И, уезжая, вы точно поймете, почему сюда хочется возвращаться снова.