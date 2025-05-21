«Жирофобия». С какими трудностями сталкиваются туристы с лишним весом

Путешественнику с лишним весом приходится нелегко. Унижение и дискриминация начинаются прямо в салоне самолета: узкие кресла, врезающиеся в бедра подлокотники и недовольные лица соседей — уже сама дорога на отдых превращается в испытание. В пункте назначения — будь то незнакомый город или трекинговый маршрут — проблемы не заканчиваются. Окружающие часто судят о полном человеке по внешности, а некоторые и вовсе отпускают язвительные комментарии, предлагая ему «не мешать нормальным людям» на экскурсии. Почему туристы до сих пор ненавидят тучных попутчиков и как последние покоряют вершины, невзирая на осуждение и десятки лишних килограммов, — в материале «Ленты.ру».

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«Я вжималась в кресло, чтобы не быть обузой для соседей»

«Пять часов в пути с половиной моего тела, торчащей в проходе самолета. Мы не должны оплачивать бизнес-класс только ради доступа к сиденьям, которые будут нам по размеру!» — негодуя, описывает свой перелет из Сан-Диего в Торонто канадская блогерша Кайла Логан.

Полная пассажирка физически не поместилась в кресле эконом-класса и была вынуждена провести пятичасовой рейс, склонившись набок.

Размер стандартного сиденья в эконом-классе не превышает 45 сантиметров, которых зачастую критически мало. По этой причине некоторые авиакомпании требуют от «пассажиров большого размера» выкупать сразу два места. Объясняется это заботой о безопасности и комфорте окружающих, на деле же оборачивается двойными расходами и унижением для полных людей.

По словам правозащитников, правила перевозчиков в отношении полных клиентов бессистемны. Они не учитывают, что ожирение не всегда является личным выбором. Например, в Канаде с 2008 года действует закон, позволяющий таким пассажирам получать второе кресло бесплатно на внутренних рейсах, однако в других странах единых норм нет. Одни компании возвращают деньги за дополнительное место, если самолет загружен не полностью, а другие заставляют платить дважды вне зависимости от обстоятельств.

«Многие полные люди боятся летать из-за жирофобии», — Кайла Логан, блогерша.

Ситуация усугубляется психологическим давлением. Американская путешественница Робин Рэйвен вспоминает, как впервые села в самолет после набора веса и обнаружила, что ремень не сходится на ее бедрах.

«Я пыталась скрыть слезы, пока стюардесса громко обсуждала удлинитель ремня, который я у нее попросила», — поделилась она и призналась, что после этого начала брать с собой собственный удлинитель.

Но, даже пристегнувшись, полный пассажир напряжен на протяжении всей дороги, поскольку старается не касаться попутчиков.

«Я вжималась в кресло, пытаясь стать как можно меньше, чтобы не быть обузой для соседей», — пожаловалась еще одна туристка.

Соседство с крупным пассажиром часто провоцирует конфликты на борту.

«Вы занимаете слишком много места и заставляете нормальных людей терпеть неудобства. Лучше сидите дома, пока не похудеете!» — возмущаются комментаторы в соцсетях.

Так, в 2023 году в интернете распространилась история о мужчине из Австралии, который подал в суд на авиакомпанию, заявив, что на 14-часовом рейсе его буквально «зажало» между двумя крупными попутчиками viewfromthewing.com.

Неудивительно, что люди с лишним весом чувствуют себя нежеланными гостями в самолетах и стараются заранее продумать стратегию грядущего перелета. Они стараются выбирать авиакомпании с более лояльной политикой или заранее запрашивать дополнительные услуги в виде удлинителя ремня, места в первом ряду или перехода в бизнес-класс по льготному тарифу.

Британская полная блогерша Кирсти Лианна перед посадкой в самолет просит сотрудников пересадить ее в ряд с незанятым креслом посередине — по ее словам, это срабатывает почти каждый раз.

«Ты жирная, жирная, жирная…»

После стресса в самолете на долю тучного путешественника выпадают новые испытания — на земле. Теснота — вечный спутник тех, чья масса тела выше нормы, особенно если экономить и передвигаться на общественном транспорте. В узких автобусных креслах плечи и бедра тоже занимают часть соседнего места, в маршрутках и микроавтобусах — по-прежнему слишком короткие ремни безопасности. Опытные туристы сходятся во мнении, что если дорога занимает больше двух часов, то лучше заплатить за дополнительное пространство. Например, выбрать вагон первого класса в поезде.

Многие и вовсе отказываются от автобусов и самолетов в пользу железной дороги. В 2022 году американка Ронни Мэй практически перестала летать и пересела на поезда для поездок по стране.

«Летать в большом теле невыносимо, — говорит она. — Меня не раз пересаживали в крохотные региональные самолетики или требовали купить дополнительный билет. В поезде же все иначе».

По ее словам, посадка в поезд проходит спокойно, без унизительных досмотров и «сканеров, пищащих на каждую складку» (в аэропортах полных людей чаще отправляют на ручной досмотр). В самом вагоне можно встать и пройтись в любой момент, а главное — не нужно покупать два места.

С осуждением полным туристам приходится сталкиваться и в обычной городской обстановке.

«Будьте готовы: на вас будут глазеть, перешептываться и даже открыто насмехаться над вашей комплекцией. Люди таращатся, сверлят недобрыми взглядами или бросают обидные реплики. Пусть даже на чужом языке. Поверьте, вы сразу почувствуете, что именно о вас они отзываются нелестно», — предупреждает основательница сообщества Fat Girls Traveling Аннет Ричмонд.

Девушка признается, что за годы путешествий по миру она стала «толстокожей» и старается не реагировать на бескультурное поведение окружающих. По ее мнению, именно оно больше всего пугает полного человека в незнакомом городе. А повсеместная дискриминация лишь усугубляет их страхи.

Особенно тяжело приходится в странах, где прямые высказывания о внешности считаются нормой. Например, анонимная участница сообщества рассказала, как ее давняя мечта — поездка по Юго-Восточной Азии — обернулась для нее ударом по самооценке. На протяжении двух месяцев поездки туристка постоянно чувствовала себя одинокой и всерьез планировала вернуться домой раньше срока. А ее подруга поделилась, как однажды на экскурсии гид с усмешкой предложил ей «остаться в автобусе, чтобы не устать на подъеме к храму».

«В автобусах, поездах, самолетах я съеживаюсь в углу сиденья, боясь пошевелиться и помешать соседу, и все время повторяю себе: ты жирная, жирная, жирная... Мне ужасно стыдно», — Келли, автор блога SnapTravelMagic.

«Вам-то уж точно не дойти»

Отдельный вызов для туристов с лишним весом — активный отдых. Во-первых, это тяжело физически — десятки килограммов увеличивают нагрузку на сердце и суставы. Полные туристы двигаются медленнее, быстрее устают и сильнее потеют. Во-вторых, многие виды активного отдыха рассчитаны на среднее по комплекции тело. Стандартная страховочная обвязка не застегнется на талии шире 120 сантиметров, гидрокостюм не налезет на большую грудь, а на зиплайн или парасейлинг обычно не пускают людей тяжелее 100-120 килограммов.

«Лучше заранее узнать все детали, чем приехать на место и с позором выяснить, что не влезешь в сиденье или превысишь ограничение по весу», — советует Аннет Ричмонд.

Девушка сама пережила подобный эпизод на Бали. Забравшись по скользким террасам к знаменитым качелям над рисовыми полями, она обнаружила, что ей мал страховочный пояс.

К счастью, сегодня появляются фирмы, которые готовы подарить приключение для клиентов любого телосложения, утверждает Аннет. Например, в США работают турклубы, организующие походы, йога-ретриты и серф-кемпы специально для полных участников.

«Они подбирают экипировку с учетом больших размеров. Да и морально быть в группе таких же "больших путешественников" значительно легче. Чувствуешь себя не изгоем, а полноправным героем», — говорит американка.

Однако многие туристы стандартной комплекции по-прежнему уверены: хотя полные люди могут себе позволить справиться на байдарке или полетать над пропастью, но в горах им точно не место. Стереотип часто подкрепляется кинематографом, когда в фильмах герой-толстяк пыхтит на подъеме, в то время как его худощавый напарник ловко взбегает на вершину. Но истории некоторых путешественников доказывает обратное.

Так, в 2019 году жительница США Карла Поуэлл, чей вес на тот момент составлял около 175 килограммов, совершила поход на Мачу-Пикчу. Женщина преодолела четырехдневный трек по 45-километровому горному маршруту и взошла на перевалы высотой свыше 4,2 тысячи метров.

«Я была самой тяжелой на горе, однако не присела ни разу, только на обед и в лагере», — Карла Поуэлл.

Поуэлл заявляет, что без проблем выдержала многочасовые подъемы и спуски в Андах, тогда как более спортивные туристы сдавались на полпути.

«В первый же день я видела, как десятки 55-килограммовых ребят поворачивают обратно. Один такой "спортсмен" даже посмотрел на меня и бросил: "Вам-то уж точно не дойти"», — рассказывает Карла.

На второй день американка встретила измученную стройную девушку, которая плакала из-за того, что ей не помогли ежедневные двухчасовые домашние тренировки на степпере. А на третий — увидела, как двое носильщиков по очереди несут на себе еще одну выбившуюся из сил миниатюрную туристку.

«Миллионы клиентов, про которых забыли»

«Вы лучше всех знаете свое тело и свои возможности. Знаете, осилите ли вы тот подъем, влезете ли в байдарку. Если очень хотите что-то сделать — вперед! А если сомневаетесь, лучше подготовьтесь или выберите другой вариант», — обращается к полным туристам Карла.

По ее словам, главный принцип путешествия заключается в том, чтобы трезво оценивать ситуацию и принимать превентивные меры. Она советует заранее проверять размеры кресел в самолете, ширину турникетов в метро, весовые ограничения на аттракционах и длину ремней безопасности в прокатных автомобилях.

Полные люди используют лайфхаки и в самом путешествии. Например, чтобы избежать трения бедер при длительной ходьбе, они надевают велосипедки и используют пудру от пота. Выбирая жилье для отпуска, они обращают внимание на размеры душевых кабин, кроватей, дверных проемов и лифтов.

В последние годы в сети появилось множество сообществ, участники которых оказывают моральную поддержку друг другу и делятся советами из личного опыта путешествий. Так, в Facebook-группе (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Fat Girls Traveling, на которую подписаны тысячи девушек со всего мира, обсуждаются все возможные проблемы — от поиска удобного купальника до выбора подходящих экскурсий. Кроме того, подписчицы делятся вдохновляющими фотографиями с пляжей и горных вершин, которые они не побоялись посетить. А сообщество Fat Girls Hiking публикует истории полных девушек, которые взошли на свой первый пик или прошли сложный маршрут.

Так или иначе, полные путешественники научились приспосабливаться, но все еще ждут ответных шагов от индустрии туризма.

«42 процента американцев страдают ожирением. Это около 160 миллионов потенциальных клиентов, про которых вы забыли!» — восклицает популярный блогер и телеведущий Джефф Дженкинс.

По его мнению, индустрия теряет миллиарды долларов, не предлагая полным людям комфортный отдых. По результатам его личного исследования, 98 процентов таких туристов смотрели бы мир чаще, если бы перемещения стали для них доступнее.

40% взрослых в мире имеют избыточный вес.

В 2023 году американская активистка Джаелинн Чейни собрала почти 20 тысяч подписей под петицией с требованием защитить права полных авиапассажиров. Она призывает авиакомпании признать, что комплекции бывают разными, и если человек объективно не помещается в кресло, то ему следует предоставить второе — без двойной платы и унижения.