Это одно из самых снежных мест на Земле, где даже весной можно гулять по коридору из снега высотой с пятиэтажный дом. Сюда приезжают ради настоящего контраста: внизу цветет сакура, а наверху – тонны снега.

Добираться долго, но оно того стоит. Из Токио сначала нужно доехать ночным автобусом до Тоямы, затем – на старинной электричке сквозь японские деревеньки, пересесть на фуникулер, а после – еще почти час в автобусе по серпантину. И вот вы уже идете по легендарному снежному маршруту Татэяма Куробэ Альпайн Роуд.

Где находится аэропорт, пересекающийся с оживленной дорогой

Лучшее время для поездки – апрель и май. Именно в этот период открывают доступ к самой впечатляющей части дороги, и туристы со всего мира приезжают, чтобы пройтись между гигантских снежных стен.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olga_mylife2.