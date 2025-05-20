Туристы девять часов не могли улететь в Стамбул

Пассажиры рейса U6 783 Москва – Стамбул более 9 часов не могли вылететь из Домодедово. Первоначально самолет «Уральских авиалиний» должны были отправить в 09:45, но затем вылет перенесли на 13 часов. Этим задержка не ограничилась:

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«Мы с утра в чистой зоне. Предупреждение об изначальной задержке пришло в 07:55, когда практически все пассажиры уже были в аэропорту. Затем сдвинули на 16:00, 17:00… Последний был на 18:30. Примерно за час до этого объявили посадку, люди выстроились в очередь, но к назначенному времени опять ничего не произошло. Никаких объявлений нет, автобус за нами тоже не приезжает. Стоим возле гейта. Представители авиакомпании за весь день не связывались с пассажирами для разъяснения причин. На горячей линии также ничего внятного не говорили», – сообщил в беседе с журналистом TourDom.ru один из пассажиров.

За время ожидания туристам предоставили воду и компенсацию 600 руб. на питание.

«Не было понимания, улетим ли мы сегодня вообще. Много пассажиров с маленькими детьми. У меня, к счастью, в Стамбуле конечный пункт, но, судя по разговорам людей, немало тех, у кого была запланирована пересадка в Турции. Задержка большая – успевают на рейсы не все».

Редакция отправила запрос перевозчику. Судя по данным Flightradar, рейс должен выполнять Airbus A321, который три последних дня стоит на турецком направлении. Он прибыл в Домодедово накануне около 9 часов вечера с небольшим отставанием от расписания. Из-за задержки рейса из Москвы откладывается и обратный вылет из Стамбула – пока что предполагается, что U6 784 будет выполнен на 7 часов позже расписания.

UPD. Около 19 часов пассажиры оказались на борту. Самолет готовят к вылету.