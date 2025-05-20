В Зимбабве предложили сделать новый туристический маршрут в Африке

Заместитель министра туризма Зимбабве Тонгай Мнангагва в беседе с African Times, партнером TV BRICS, заявил, что выставка Africa Travel Indaba 2025 стала заметно масштабнее и влиятельнее, а также продемонстрировала сплоченность африканского туристического сектора. Мероприятие, ежегодно проводимое в Дурбане, объединяет интересующихся сферой туризма со всего континента и за его пределами.

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Мнангагва подчеркнул, что Зимбабве использовала выставку, чтобы представить свои туристические достопримечательности – от природных пейзажей до богатого культурного наследия. По словам Мнангагвы, интерес к стенду страны был высоким с самого начала.

«Если смотреть на цифры и активность, то с первого дня было много деловых встреч. Мы видим хорошее взаимодействие между туроператорами и поставщиками услуг», – отметил он.

Мнангагва подчеркнул, что в этом году Зимбабве расширила свое участие в выставке – это говорит о растущем интересе к стране как к туристическому направлению.

«На этот раз нас представляют более 40 компаний – больше, чем в прошлом году. Появились и новые участники, которым интересно быть частью таких мероприятий», – сказал Мнангагва.

Он также подчеркнул, что такие события важны для установления прочных деловых связей.

«Именно здесь можно найти надежных партнеров и выстроить долгосрочные отношения – ведь к нам приезжает много профессионалов, заинтересованных в сотрудничестве», – добавил он.

Мнангагва также рассказал, что Зимбабве делает ставку на китайский рынок – один из самых быстро развивающихся в мире. По его словам, страна активно сотрудничает с китайскими организациями и старается привлечь туристов из разных провинций Китая.

Кроме того, он подчеркнул, что для привлечения иностранных туристов нужен региональный подход – когда люди посещают не одну страну, а сразу несколько. В качестве примера он предложил объединить знаковые достопримечательности юга Африки в единый туристический маршрут: водопад Виктория, дельту Окаванго в Ботсване и национальный парк Крюгера в ЮАР.