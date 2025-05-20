Туроператоры их РФ познакомятся с туристическим потенциалом Белоруссии

Делегация туроператоров из регионов Северного Кавказа находится в Белоруссии с ознакомительным визитом. Для представителей СКФО, прибывших по приглашению министерства спорта и туризма Республики Беларусь, до конца недели организуют знакомство с основными локациями, которые могут представлять интерес для российских туристов.

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«С 19 по 23 мая профессионалы будут знакомиться с туристическими жемчужинами Беларуси. <...> Главная цель визита — укрепление межрегионального сотрудничества и создание новых возможностей для обмена опытом в сфере туризма. Мы рады приветствовать наших гостей и уверены, что эта поездка станет плодотворной и интересной для всех», — сообщается в телеграм-канале Национального агентства по туризму Республики Беларусь.

Ознакомительный визит для туристических операторов Северного Кавказа в Республику Беларусь организован под эгидой института развития Кавказ.РФ по приглашению министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

«Такой обмен опытом — это отличная возможность создать привлекательные турпродукты, учитывая все пожелания зарубежных гостей. А значит, впереди — новые горизонты и еще больше туристов», — отмечают представители принимающей стороны.

В последние годы регионы Северного Кавказа активно развивают разные направления сотрудничества с Белоруссией, и прежде всего в туристической отрасли.

Так, власти Дагестана заявили о намерении разработать авторский туристический маршрут по региону, ориентированный на гостей из Белоруссии. Договоренность об этом была достигнута на международной выставке «Отдых-2025» в Минске в марте этого года. Кроме того, ведутся переговоры о крупных поставках шерсти и камвольной пряжи из Дагестана на белорусские предприятия.

Более чем в два раза за 2024 год увеличилось количество белорусских туристов, посетивших Кабардино-Балкарию; также регион впервые в апреле этого года поставил партию томатов в Белоруссию.