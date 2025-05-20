Туристам предложили за пять тысяч слетать в Дубай

Авиакомпания «Победа» предложила туристам недорого слетать в Дубай в ближайшие дни. Лучшие цены на рейсы из Москвы начинаются от 4,9 тыс. руб. без багажа. За эту сумму, например, можно отправиться в ОАЭ 25 или 26 мая. В остальные дни чуть дороже – от 5,9 тыс. Билет с полноценным багажным местом до 20 кг обойдется в районе 11 тыс.

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Близкие по ценам предложения в отдельные дни есть только у Utair. 25 мая можно улететь из Внуково за 6,2 тыс. Кстати, багажный тариф будет даже выгоднее – 9,1 тыс.

Другие варианты заметно дороже: у «Аэрофлота» – от 21 тыс., у flydubai – от 23 тыс., Emirates – от 39 тыс.

Улететь обратно столь же экономно не получится. Самый бюджетный round trip предлагает также российский лоукостер. Цены на вылет в ОАЭ 26 мая и с возвращением 2 июля начинаются от 24 тыс. В соседние даты – от 30 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что у туристов есть возможность недорого слетать на Бали и Мальдивы.