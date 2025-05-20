Эксперты рассказали, как отдохнуть в Таиланде без последствий

Планирующим отдохнуть в Таиланде россиянам необходимо заранее предусмотреть варианты обеспечения максимальной безопасности. Среди основных мер – осторожный подход к развлечениям, местной кухне, а также приобретение расширенной страховки на случай ЧП, предупредили эксперты в беседе с 360.ru.

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Чаще всего сообщения о ЧП с россиянами в Таиланде касаются несчастных случаев и ДТП. Кроме того, многие туристы не соблюдают рекомендации по безопасности в местах, где это крайне важно, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«И моя рекомендация — всегда расширять страховой полис на максимальную сумму, потому что расходы на расширение полиса зачастую не столь велики, а вот покрытие зато увеличивается вдвое-втрое», — объяснил Мурадян.

Расширенная страховка позволит путешественнику получить качественную, квалифицированную медпомощь в случае необходимости, причем в течение всего лечения, а не только на время экстренной госпитализации, пояснил эксперт. Он посоветовал при покупке полиса проверить, покрывает ли он экстремальные и иные виды деятельности. Важно также учитывать, что часто даже самое минимальное количество выпитого спиртного дает страховым повод отказать в выплате компенсации, поэтому важно не употреблять алкоголь перед дайвингом, прыжками, катанием, едой на мотоциклах и так далее.

Очень важно в Таиланде осторожно относиться к выбору продуктов питания и питьевой воды, предупредил кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

«Воду желательно пить газированную, потому что такая вода — исключительно фабричная, а не из ближайшего колодца. Перекусывать желательно теми продуктами, которые мы знаем. Не в маленьких ресторанах, у которых, возможно, даже нет нужной лицензии», — пояснил он.

Также врач посоветовал помогать пищеварению с помощью специальных препаратов – это необходимо в случаях, когда турист планирует попробовать блюда местной экзотической кухни. Есть, по его словам, следует только там, где еду готовят при посетителях, а не вытаскивают запасы, которые затем греют в микроволновке. Перед посещением нового кафе или ресторана важно почитать отзывы тех, кто там уже обедал, отметил Кондрахин.

Нельзя забывать об осторожности при выборе спиртных напитков – ни в коем случае нельзя с ними перебарщивать, так как в условиях жаркого климата это создаст для организма большую нагрузку, подчеркнул кардиолог. Также он призвал избегать резких перепадов температур, которые грозят спазмом сосудов, и перед погружением в воду после нахождения на солнце сначала остыть в тени.

Напомним, по данным АТОР, Таиланд стал самым популярным направлением у туристов из России в первом квартале 2025 года. Число визитов россиян в Таиланд составило 722,2 тысячи (рост почти на 16% год к году). Далее в списке лидеров разместились ОАЭ, Турция, Китай и Египет.