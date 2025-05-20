Как изменился процент отказов россиянам в шенгене

Процент отказов россиянам в шенгенских визах в 2024 году оказался в два раза ниже среднемирового показателя. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визовую статистику стран Шенгенской зоны.

"Россиянам стали реже отказывать: в 2024 году было отклонено почти 44,9 тыс. заявлений (7,5% от общего числа). В 2023 году процент отказов был выше - 10,6%, доля отказов снизилась на 30%. В итоге процент отказов россиянам оказался в два раза ниже среднемирового показателя (14,8%)", - говорится в сообщении.

В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тыс. виз - на 20,7% больше, чем в 2023 году. При этом доля многократных виз снизилась на 8% - до 224 тыс. В 2023 году она составляла 49,2%, в 2024 году - 41,3%, рассказали в АТОР.

Согласно статистике, в 2024 году россияне обращались за визами в европейские страны на 16,5% чаще, чем годом ранее. Всего было подано 606,6 тыс. заявок. "Как и год назад, РФ, которая до 2019 года была крупнейшим получателем шенгенских виз, заняла пятую строчку по количеству поданных заявлений", - подчеркнули в ассоциации.