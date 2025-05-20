Появилось новое направление для пляжного отдыха

Уже в июне жители Приморья смогут отправиться на отдых в совершенно новое направление. Курорт с протяженными песчаными пляжами обещает стать достойной альтернативой традиционным туристическим маршрутам.

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«Курорт Вонсан-Кальма будет открыт в июне. Корейские организаторы прилагают максимальные усилия, для того чтобы российским туристам на чистейших белопесчаных пляжах полуострова Кальма было уютно и комфортно», – рассказал «Известиям» посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

В настоящее время ведется проработка транспортной схемы для туристов между Владивостоком и Вонсаном. Рассматриваются два основных варианта: прямые авиарейсы по маршруту Владивосток-Вонсан и паромное сообщение продолжительностью 10-15 часов. Параллельно разрабатываются туристические программы для российских гостей.

«Россияне активно интересуются поездками в КНДР, тем более что здесь разрабатываются такие маршруты и программы, которые позволят посещать эту страну и получать от этого большое удовольствие в любое время года», – отметил посол.

Напомним, недавно жительница Владивостока Дарья Орлова совершила необычное путешествие в Северную Корею, взяв с собой трехлетнего сына. Также о своей поездке в КНДР рассказал приморский блогер и фотограф Александр Хитров.