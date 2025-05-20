Россияне массово выбирают заграницу вместо отдыха на юге РФ: в чем причина

Несмотря на активное развитие внутреннего туризма, россияне продолжают массово выбирать зарубежные курорты. Турция, ОАЭ, Таиланд остаются в приоритете, даже несмотря на рост цен. Почему юг России проигрывает загранице, какие факторы влияют на выбор туристов и можно ли изменить тенденцию – в материале «ФедералПресс».

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Почему россияне массово выбирают заграничные курорты

С каждым годом россияне все чаще отказываются от отдыха на Черноморском побережье и в Крыму в пользу зарубежных направлений. Спрос на международные поездки растет, несмотря на цены. Турция, ОАЭ, Таиланд и даже экзотические Мальдивы остаются в топе предпочтений, тогда как российские курорты не пользуются таким спросом несмотря на господдержку.

Главный аргумент в пользу заграницы – соотношение цены и качества. Например, северянам с двумя детьми дошкольного возраста тур в Сочи на 10–12 дней обойдется более чем в 400 тысяч рублей. К этой стоимости еще нужно добавить перелет – 150 тысяч рублей на билеты туда и обратно.

Те, кто активно отдыхал на Черном море, в этом году выбирают заграницу. Когда начинаешь считать и сравниваешь, то получается выгоднее лететь в другую страну, уточняют эксперты.

Кроме того, в Турции, инфраструктура отлажена десятилетиями, а сервис соответствует международным стандартам». Также повлияла на ситуацию экологическая катастрофа на Черноморском побережье.

Что не устраивает россиян на отечественных курортах

Помимо цен, россиян отпугивают и другие факторы:

Нестабильное качество услуг. Частный сектор в Сочи или Крыму не всегда соответствует ожиданиям: гости сталкиваются с недобросовестными арендодателями, грязными пляжами и перегруженной инфраструктурой.

Дорогие перелеты. Внутренние авиабилеты в сезон могут стоить дороже, чем чартеры в Турцию.

Ограниченность предложения. На юге России мало вариантов для разнообразного отдыха. Если за границей туристы могут совмещать пляж, экскурсии и шопинг, то в России выбор скуднее. В частности, путешественники пожаловались на скучный отдых в Калининградской области в 2024 году. Чаще всего туристы жаловались на нехватку достопримечательностей, высокие цены и отсутствие туристической инфраструктуры.

Куда едут вместо России

Самыми популярными у российских туристов выездными направлениями этим летом будут Турция, Мальдивы и страны Африки. По данным онлайн-сервисов бронирования, доля россиян, выбирающих зарубежные поездки для отпуска, выросла с 21 % до 26 % в период с января по март по сравнению с прошлым годом.

Цены на такой отдых могут быть разными, но дешевле всего в Турции – на двоих за неделю в приличной гостинице можно заплатить 350 тысяч рублей

Можно ли вернуть туристов

Эксперты считают, что для конкуренции с заграницей российским курортам нужны системные изменения: