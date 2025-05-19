Губернатор рассказал, сколько денег туристы вывозят из России

Объем вывезенных из России на туристические цели средств составляет $36,6 млрд в год, зарубежные туристы за тот же период ввозят в РФ порядка $4 млрд. Об этом сказал на заседании подгруппы "Экспорт туристических услуг" комиссии по направлению "Туризм" глава профильной комиссии Госсовета, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"К сожалению, пока мы вывозим из страны порядка $36,6 млрд, а экспорт [туристических услуг] пока составляет $4 млрд", - сказал он, отметив, что в рамках поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи в 2030 году туризм должен стать одной из опорных отраслей экономики, и экспорт туристических услуг должен составлять не менее 5% в структуре ВВП.

Сегодня РФ поддерживает отношения со 191 страной, с туристической целью РФ в 2024 году посетили порядка 9 млн иностранцев, большинство из них (порядка 60%) приехали из КНР. Многие турфирмы из Китая пытаются организовывать поездки в РФ "под ключ", включая своих гидов, транспорт, и так далее. Это лишает российские компании возможностей для заработка, отметил Кожемяко, призвав увеличивать процент российского участия в туризме из-за рубежа. Также необходимо работать над продвижением благоприятного образа России и повышением узнаваемости российского туристического продукта.