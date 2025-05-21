Как изменился спрос на туры в Японию на фоне слухов о землетрясении

Туристы массово отменяют поездки в Японию на фоне слухов о мощном землетрясении. Такой информацией делятся западные СМИ, ссылаясь на данные туристических компаний в странах Юго-Восточной Азии.

© tourdom.ru

Поводом стала книга комиксов художницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела», изданная еще в 1999 году. Она предсказала подземные толчки, которые якобы должны произойти в июле этого года. Убедительности добавляет совпадение – в 2011 году Тацуки предсказывала «крупную катастрофу», и именно тогда случилась авария на Фукусиме.

Между тем российские туристы воспринимают тревожные слухи стоически, а многие, если не большинство, о пророчествах Тацуки и вовсе не слышали. Научные методы еще не позволяют прогнозировать землетрясения в какой-либо относительно продолжительной перспективе, поэтому предсказания – это из разряда фантастики.

«Нет, тема землетрясения у нас не обсуждается. У нас ситуация нормальная, никто туры в Японию не отменяет. Продается страна неплохо. Сейчас нет проблем ни с получением визы – в среднем делается в течение недели, а консульский сбор отменен, ни с перелетом – много рейсов через Китай и аэропорты Ближнего Востока», – рассказал TourDom.ru руководитель туроператора China Travel Сергей Назаров.

Похожая картина и в туроператоре Japan Travel Concierge:

«Никаких отмен не наблюдаем. Наоборот, в этом году видим увеличение спроса, примерно на 25% по сравнению с прошлым годом».

По данным Японской национальной туристической организации, число россиян, посетивших страну в апреле, побило рекорд – увеличилось на 115,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 23,2 тыс. человек. Причем произошло это благодаря «школьным каникулам, начавшимся в конце марта, возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов, в первую очередь через Китай».

Кроме того, по словам экспертов, на рост популярности путешествий в Японию повлияло ослабление йены по отношению к доллару и укрепление рубля к американской валюте, которое произошло после Нового года.

В феврале мы писали, что из-за подземных толчков туристы стали покидать Санторини и отменять туры. На этом фоне отдых на греческом острове заметно подешевел.