Туристы на Мальдивах жалуются на нападения рыб-спинорогов

Туристы на Мальдивах все чаще жалуются на нападения рыб-спинорогов. Они обитают здесь постоянно, но особенно агрессивными становятся в брачный период и во время выведения потомства. Сейчас как раз такой. Если раньше встретить этих ярких лучеперых рыб (их еще называют иглобрюхами) можно было в основном в скоплениях водорослей на глубине около 2 м, то сейчас они нередко приплывают к самому берегу.

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«Около виллы плавала весь день, почти у спуска». «Один раз я около берега нарвалась – укусила, но не до крови». «На знакомого напал – ласт покусал», – рассказывают туристы в соцсетях.

Помимо яркой окраски, эти рыбы отличаются мощными зубами, которыми запросто размалывают кораллы, раковины моллюсков и морских ежей. Поэтому их укус хотя и не смертельный, но довольно болезненный, и синяки после него долго не проходят, отмечают пострадавшие.

Если вы встретились в воде с таким нервным иглобрюхом, скорее всего, где-то рядом находится его гнездо. Нападают они не сразу: сначала нарезают круги вокруг потенциальной жертвы, а потом атакуют. Поэтому лучше быстро покинуть опасное место, отплывая в сторону, но не вверх (в последнем случае вероятность атаки возрастает).

Кстати, спинорог является одним из официальных символов Мальдив – на этих атоллах водятся 42 вида представителей данного семейства. Но встретить кусачую рыбу можно во многих туристических местах: и в Египте, и в Таиланде, и даже в Черном море – в прошлом году одного из них обнаружили в акватории Абхазии.