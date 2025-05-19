Египет создаст подводные музеи для туристов в заливе Абу-Кир

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил разработать план по превращению затопленных древностей в заливе Абу-Кир у берегов Александрии в уникальный туристический объект. Об этом сообщает Daily News Egypt, партнер TV BRICS.

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По данным издания, на совещании с участием министра туризма и древностей Шерифа Фатхи, губернатора Александрии Ахмеда Халеда и других профильных чиновников глава правительства подчеркнул, что археологическое наследие может стать важной точкой притяжения для туристов и новым стимулом для экономики страны.

Отмечается, что идет обсуждение двух подходов: создание подводных музеев с организованными маршрутами для дайверов и частичное извлечение артефактов для показа в традиционных экспозициях. Мадбули особо отметил необходимость изучения международного опыта и приведения проектов в соответствие с требованиями ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия.

Губернатор Александрии, в свою очередь, предложил использовать международные археологические миссии и рассмотреть возможность показа артефактов в популярных туристических зонах города. Министр туризма со своей стороны заверил, что его ведомство уже работает над предложением по созданию подводных маршрутов и музеев. Комплексный план должен быть подготовлен в течение месяца.