Чем примечательна легендарная пальмовая аллея в Гагре

В Гагре сразу бросается в глаза удивительная пальмовая аллея, растянувшаяся почти на два километра вдоль побережья. Это самая длинная аллея из пальм на всём Черноморском побережье, ставшая неотъемлемой частью облика города и его истории. Её история началась в начале XX века, когда принц Ольденбургский решил превратить Гагру в курорт европейского уровня. Он построил парк, ресторан «Гагрипш» и высадил пальмы, привезённые из разных уголков мира. Самая длинная пальмовая аллея на Черном море: что скрывает прогулочная зона Гагры - об этом подробнее на сайте Туристас.

Благодаря тёплому климату пальмы отлично прижились. Они не только украшают город, но и очищают воздух, создают прохладу в жару, делая прогулки по аллее особенно приятными. Здесь легко дышится, а зелень защищает от палящего солнца. Аллея связывает важные места — от деревянного ресторана до колоннады, которая нередко украшает открытки с видами Гагры.

Сегодня аллея остаётся популярным местом отдыха. Люди гуляют здесь, фотографируются, проводят встречи. Некоторые деревья нуждаются в заботе — они стареют, болеют, и хотя полноценной программы по их обновлению пока нет, местные службы стараются сохранять этот зелёный символ Гагры. Аллея продолжает жить, напоминая о времени, когда Гагра только начинала становиться курортом. Это место, где природа и история слились в единое целое, оставляя тёплое впечатление даже у тех, кто просто слышал о нём.