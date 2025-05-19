Как повлияло на Финляндию уменьшение турпотока из России

Финляндия страдает из-за уменьшения количества российских туристов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Yle.

По информации издания, в 2025 году свыше 6,5 миллиона россиян посетит Турцию. Также все больше российских туристов отправляются в некоторые европейские страны, среди которых Греция, Италия и Испания. При этом в Финляндии такого большого турпотока из России не зафиксировано.

Неблагоприятная для финской туристической сферы обстановка сложилась из-за строгой визовой политики властей Финляндии, которая начала действовать в стране с начала СВО.

Журналист Яри Тансканен, в свою очередь, заметил, что если в 2019 году за получением шенгенской визы в Финляндию обратились 640 тысяч россиян, то в 2024 году их число снизилось более чем в 170 раз и достигло 3 600 человек.

Ранее сообщалось, что туристический поток из России в Иран за два года увеличился в три раза. В 2025 году эксперты прогнозируют рост еще на 30%.

Российских туристов привлекают в Иране древнеперсидские памятники и местные базары. Россияне покупают ковры, специи и украшения, так как цены там ниже на 30–50%, чем в соседних странах.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Бритаус отметил, что туры, жилье и еда в Иране обходятся дешевле, чем в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также Сочи.