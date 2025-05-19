В мире немало необычных аэропортов, но Гибралтарский считается одним из самых уникальных. Его взлетно-посадочная полоса пересекается с главной автомобильной дорогой города, и это не метафора – автомобили и пешеходы действительно пересекают полосу, по которой взлетают самолеты.

Когда самолет готовится к посадке или взлету, на дороге включается светофор, и весь поток пешеходов и автомобилей вынужден остановиться – точно как на железнодорожном переезде. В это время лайнер буквально проносится в паре метров от замирающих машин.

Как садятся самолеты в одном из самых опасных аэропортов мира

Почему так? Все просто: территория Гибралтара всего 6,5 километров в длину, и свободного пространства для полноценного аэропорта здесь просто нет. В 2023 году открыли тоннель под полосой, но и он пока не заменил полностью дорогу. Так что пересечение самолетов и машин остается частью местного пейзажа – и туристической достопримечательностью.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.