Туристов заинтриговали намеком на возобновление рейсов в некоторые страны

Глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с интригующим заявлением.

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«Многие страны, которые приостановили полеты в Россию, готовы их возобновлять. Мы находимся в диалоге с их авиационными властями», – цитируют его федеральные СМИ.

С кем именно ведется соответствующая работа, руководитель ведомства не назвал.

По словам источника TourDom.ru, близкого к авиавластям РФ, сенсации ждать вряд ли стоит – речь о возобновлении авиасообщения со странами ЕС пока даже близко не идет, никакого «прорыва» во взаимном открытии воздушного пространства в ближайшее время не предвидится. На повестке сейчас лишь вопрос об организации маршрутов в ряд государств, которые опасаются вторичных санкций и не дают твердых гарантий на обслуживание российских самолетов в своих аэропортах. На профильных совещаниях в числе перспективных направлений звучали те, с которыми пока не было авиасообщения или его пришлось приостановить: Малайзия, Танзания (остров Занзибар), КНДР, Мьянма, Филиппины. Именно с ними ведутся активные переговоры.

МИД и Минэкономразвития прикладывают немалые усилия для снятия барьеров в авиасообщении. Однако надо учитывать, что коммерческие риски на маршрутах несут авиакомпании, а в случае чартерных программ – их заказчики, туроператоры: полеты должны быть рентабельны. Зачастую выгоднее поставить дополнительные рейсы на давно существующих туристических направлениях, нежели рисковать открытием новых.

«Именно поэтому перевозчики сейчас предпочитают расширять географию и частоту вылетов в Таиланд и Вьетнам, а не ставить программы, например, на Занзибар», – поясняет специалист.

Ранее мы писали, что в планах «Аэрофлота» пока нет рейсов в Малайзию.