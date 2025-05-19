В Гоа решили бороться с российскими туристами

Курорт Морджим на севере штата Гоа, который часто называют «Маленькой Россией» из-за огромного потока туристов из РФ, столкнулся с неожиданной проблемой. Местные жители потребовали убрать вывески на русском языке, что заставило власти вмешаться в ситуацию.

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Морджим, расположенный у устья реки Чапора, давно стал «русским анклавом»: здесь десятки ресторанов с меню на кириллице, а некоторые местные жители даже освоили базовый русский. Однако этот туристический бум вызвал не только экономический рост, но и культурное напряжение.

На недавнем заседании грам сабха (деревенского совета) жители выразили протест против обилия русскоязычных табличек. В ответ панчаят (орган местного самоуправления) пообещал их демонтировать, разрешив оставить дублирование на английском, хинди и маратхи.

Хотя русские туристы – крупнейшая иностранная группа в Гоа (в 2024 году штат посетило 468 тыс. иностранцев, значительную часть которых составили граждане РФ), их присутствие не всегда приветствуется. В прошлом местные политики обвиняли выходцев из России в незаконной деятельности, что добавило напряженности.

«Вывески на русском – это для удобства гостей, но теперь мы просим бизнесменов использовать государственные языки. На главных дорогах кириллица запрещена, но внутри заведений ее пока терпят», – уточнил глава муниципалитета.

Однако вопрос, как совместить интересы туриндустрии и культурную идентичность, остается открытым. Пока власти ищут компромисс, «мини-Россия» в Гоа продолжает жить в режиме диалога и противостояния.