В Гоа надумали бороться с российскими туристами

Гоа остается популярным направлением для зарубежного отдыха россиян. Однако власти индийского штата присоединились к русофобской игре. В деревне Морджим, которую называют «Маленькая Россия», решили запретить вывески на русском языке.

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«Вопрос запрета как и повод к запрету надуман… Законодателям стоит напомнить что "запретный плод всегда сладок". Запретами к данной теме авторы привлекают больше внимания, чем если бы они вообще ничего не делали. Я предполагаю, что некоторые законы принимаются для "ведра". Они никогда не будут работать», – отметил в беседе с «ФедералПресс» адвокат Андрей Алешкин.

Поводом для запрета индийские власти назвали связи россиян с криминалом. Как с преступностью поможет бороться демонтаж вывесок на русском языке, не уточняется.

Глава деревни Паван Мордже признался, что россияне составляют большую часть туристического потока в Морджиме. Многие местные жители учат русский язык и используют его в вывесках для удобства гостей. Однако теперь их придется демонтировать по требованию властей. При этом внутри заведений запрета на русский язык пока нет, чем местный бизнес собирается пользоваться.

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