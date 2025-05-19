В Турции закрыли большинство отелей крупнейшего горнолыжного курорта

Лицензии и сертификаты на работу аннулированы у 16 гостиниц в Улудаге в Турции после выявления многочисленных нарушений пожарной и другой безопасности.

Большинство отелей крупнейшего горнолыжного курорта Турции Улудаг закрыли из-за многочисленных нарушений, передает ТАСС.

После январской трагедии на другом курорте и мартовского пожара в Улудаге, в результате которых погибли люди, власти провели масштабные проверки гостиниц.

Специалисты муниципалитета Османгази обнаружили во многих из 20 отелей нарушения требований безопасности. Владельцам были выданы предписания, однако необходимые меры не были приняты в срок, что привело к аннулированию лицензий 16 гостиниц и лишению туристических сертификатов Минтуризма Турции.

Местная ассоциация отельеров и туроператоров сообщила, что большинство гостиниц не смогут принимать гостей в предстоящем зимнем сезоне. Вместимость гостиниц Улудага составляет около 8,5 тыс. мест, а зимой их посещают до 800 тыс. туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции после пожара в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, обвинение требует для 13 арестованных по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.

Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая будет снесен из-за серьезных повреждений конструкций после пожара, который унес почти восемь десятков жизней.