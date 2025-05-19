Российским туристам могут запретить провоз икры в самолетах

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагает полностью запретить туристам перевозить красную икру. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям», раскритиковав ограничения как недостаточные.

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В настоящее время в России действует ограничение на провоз лососевой икры, не более 10 кг на человека при вылете из Дальневосточных регионов. Однако, по мнению Сергея Данкверта, эта норма вызывает вопросы.

«Если человек хочет попробовать икру, он может купить ее в магазине или съесть на месте, где ее добывают. Но зачем провозить 10 кг? Это непонятно», – заявил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что качество икры, перевозимой пассажирами, никем не проверяется, что нередко приводит к отравлениям и дополнительной нагрузке на систему здравоохранения.

Сергей Данкверт напомнил, что неконтролируемые перевозки создают угрозу как для потребителей, так и для государства.

«Мы давно настаиваем: никаких частных перевозок быть не должно. Да, это непопулярная мера, но она необходима, чтобы снизить риски для людей и избежать лишних расходов на лечение или ликвидацию последствий завезенных заболеваний», – пояснил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила перевозки икры. С апреля физическим лицам запрещено провозить более 10 кг за один рейс с Камчатки, Чукотки и из Хабаровского края. Эти меры продлены до 1 августа 2027 года и направлены на борьбу с браконьерством.

Отметим, многие подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» также недоумевают, зачем везти такое количество икры из отпуска. Для подарка хватит небольших баночек, а сами туристы могут распробовать деликатес еще во время отдыха.