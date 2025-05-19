С июня жителям России будет проще добраться до Израиля. Red Wings сообщил о возобновлении полетов из Петербурга в Тель-Авив. Из Москвы можно будет улететь в Эйлат.

Россия и Израиль расширяют авиасообщение. С июня в Тель-Авив и Эйлат можно будет добраться из Санкт—Петербурга и Москвы соответственно.

Полеты из Северной столицы в Израиль по вторникам и воскресеньям будет выполнять авиакомпания Red Wings. Первый рейс намечен на 8 июня. Выполнять рейс будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 с короткой остановкой в Сочи. Время в пути займет порядка 8 часов. Стоимость билетов начинается с 26 тыс рублей в одну сторону.

Также из Москвы усилят авиасообщение с Тель-Авивом и впервые с 2020 года откроют прямые рейсы в Эйлат. Стоимость билетов также начинается с 26 тыс рублей.

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