Туристов предупредили об изменении сроков рассмотрения документов на шенген

Перед периодом летних отпусков традиционно увеличивается срок рассмотрения документов туристов на визы в Европу. Узнали у специалистов визовых агентств, сколько времени тратят консулы сейчас на рассмотрение заявлений в наиболее лояльных к россиянам странах Шенгенского пространства.

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Испания, которая была одной из самых быстрых, уже не так оперативно выдает паспорта с вклеенными визами. Про прежние две-три недели на рассмотрение уже можно позабыть. Сейчас с момента подачи документов в визовом центре до получения шенгена проходит порядка месяца.

Во Франции сроки рассмотрения также увеличились почти вдвое. С прежних трех недель уже до пяти. Отчасти французы создали себе проблемы сами отказом признавать пятилетние паспорта. Пока оперативно рассматривали документы туристов с такими удостоверениями личности, образовалась очередь из заявителей с биометрическими документами.

Италия, как и в прошлом году перед сезоном отпусков, объявила, что рассматривать документы будут от 40 дней. Сейчас получают визы туристы, которые посещали визовые центры в первых числах апреля. Не исключено, что в этом году на летнем пике сроки снова достигнут 60 дней.

Ранее TourDom.ru писал, что после запрета на пятилетние загранпаспорта туристы стали получать странные визы от французских консулов.