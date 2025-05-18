Пограничники рассказали, куда едут отдыхать россияне

Только в первом квартале 2025 года российские туристы совершили более под 3 млн поездок за рубеж — это следует из статистики Погранслужбы ФСБ. Несмотря на усложнение и удорожание, интерес россиян к международному туризму непоколебим — это отмечают отечественные турэксперты. А вот мировая туротрасль не без ужаса вынуждена признать новый тренд — «военизированный туризм», популярность которого с каждым днем растет во всем мире — и россияне не исключение.

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Если верить отечественным погранслужбам, с начала 2025-го и до сегодняшнего дня чаще всего мы с вами выезжали в Эмираты (466,3 тыс. россиян, на 8,5% больше, чем годом ранее), в Таиланд (348,5 тыс. отечественных туристов) и в Египет (342,8 тыс. граждан РФ за 5 месяцев). При этом спрос на Страну Пирамид среди сограждан относительно того же периода прошлого года вырос на 46,7%.

А показатели выездов в промежутке январь-март этого года (согласно данным Погранслужбы ФСБ это 2,24 млн туристических поездок сограждан за рубеж) превысили показатели прошлого года на 10,7%.

Кроме трех «призеров», в топ-10 наших отпускных предпочтений по версии отечественных погранслужб вошли Турция (337,3 тыс. поездок), Китай (243,75 тыс при росте на 49,4% относительно прошлого года), Абхазия (66,7 тыс.), Армения (55,8 тыс.), Шри-Ланка (46,2 тыс.), Грузия (39,2 тыс.) и Азербайджан (38,8 тыс.).

Общее количество выездов россиян за границу с любыми целями, включая личные и рабочие, в первом квартале этого года составило 5,57 млн, что на 4,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По деловым и личным поездкам лидирует Абхазия (918,8 тыс. пересечений границы гражданами РФ), ОАЭ (638 тыс.), Турция (609,5 тыс.), Таиланд (552,6 тыс.) и Казахстан (489,5 тыс.). Во второй пятерке сильнейших по частным визитам от россиян Китай (449 тыс.), Египет (427,3 тыс.), Грузия (196,5 тыс.), Армения (183,25 тыс.) и Узбекистан (118,9 тыс.).

Отечественные турагенты замечают, что «большинство российских любителей Европы за годы санкций подобрало ей замену и прекрасно без нее обходится». Тем более что оттуда и идет тревожный тренд на «туризм на темную сторону».

«Темным» туризмом для богатых назвало новую туристическую моду американское издание New York Post, но сама мода пошла из ЕС, обеспеченные граждане которого за любые деньги желают посетить страны, которые им «не рекомендуют» родные МИДы, как небезопасные. В европейском топе туристической любознательности Ливия, Афганистан, Ирак, Палестина и Иран.

— Да, но есть некоторая специфика, – отвечает на вопрос, затронул ли новый тренд и российских туристов, Анна, русскоязычный менеджер немецкого филиала международного туроператора. — Во многих странах ЕС, а особенно, в Германии, сейчас столько беженцев с Ближнего Востока, что вышел из дома — и ты уже в Бейруте. Локалы (местные. — Авт.) уже свыклись с ними настолько, что теперь им интересно посмотреть на их родину. Плюс это способ стать (или показаться) интереснее себе и людям. Одно дело из года в год посещать один и тот же египетский отель, как делают многие немцы, и совсем другое — пуститься в опасное путешествие. Правда, хоть они и уверяют, что знают о проблемах беженцев больше, чем о собственных, многие, как выяснилось, не сильны в географии. Одни наши клиенты купили туры в Иран, успели похвастаться своей смелостью всем соседям, а потом оттуда звонят: а где война? Вы обещали! А я им: я такого не могла обещать, в Иране войн не было с 1988 года! Оказалось, они с Ираком перепутали. Что касается русскоязычных германцев, то есть эмигрантов, релокантов и временно проживающих в ЕС граждан РФ, у них в предпочтении Афганистан. Они не объясняют почему. Но, думаю, что это связано с историей нахождения там российских войск в конце прошлого века. Ведь мода идет на «военизированный» туризм — то есть связанный с военной историей. А туры покупают россияне такого возраста, которых во времена взаимодействия СССР с Афганистаном либо на свете не было, либо они пешком под стол ходили. Так что это просто тренд. Среди молодых американцев, например, популярны поездки во Вьетнам, по местам, где стояли их войска тогда, когда их еще и в проекте не было. Вообще по выбору «военизированного» направления можно судить, у кого чего болит. Но некоторые благополучные берлинцы, например, желают провести отпуск в Палестине.

Тем временем по Рунету гуляет ролик восхищенного афганскими дворцами российского путешественника. Знатоки, правда, говорят, что это банкетный зал единственного приличного международного отеля в Кабуле — султанская роскошь на фоне явного упадка за его периметром. Но как бы то ни было, по версии CNN, за последние 4 года турпоток в Афганистан вырос более чем в 10 (!) раз. Причем в первые три в основном за счет европейских туристов, а в последнем году им существенно помогли россияне. Цифры, правда, в сравнении с популярными направлениями все равно смешные (в 2024 году Афганистан постили 10,2 тыс. иностранных туристов), но все равно для этой страны это много и обнадеживающе, ведь ее власти не скрывают, что развитие туризма для них — шанс пополнить похудевшую казну.

— Думаю, что вследствие исключения "Талибана" из списка организаций, запрещенных в РФ, наша компания сможет выйти и на российский рынок, – считает Хамаюн Хазрат, афганский владелец венской турфирмы. – На моей исторической родине есть что посмотреть! Лишь за последние 3 года у нас обнаружено более 660 археологических памятников. И у них есть Бамианские статуи Будды: божества высотой 37 и 55 метров стоят в Бамианской долине, соседствуя с древними наскальными росписями, и датируются примерно VI веком. И древний город Ай-Ханум, основанный сподвижником Александра Македонского Селевком Никатором, и голубая мечеть Мазари-Шариф XV века.

— А это безопасно?

— Думаю, что конкретно россиянам "Талибана" опасаться не стоит, хотя в глазах ООН он остается террористической организацией. Не стоит забывать и то, что на территории Афганистана действуют и группировки, которые правительство пока не может побороть. Поэтому успех поездки зависит от того, насколько принимающая сторона турфирмы, у которой вы приобретаете тур, сможет обеспечить вашу безопасность на месте.

Тем временем по ту сторону океана Рианна (популярная афроамериканская певица. — Авт.) вместо военизированных трендов заинтересовалась... отдыхом под российской Калугой. Во всяком случае, оставила вопрос «где это прекрасное место?» под постом российской блогерки в соцсети...