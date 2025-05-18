Как туристов в Египте будут защищать от акул

В преддверии летнего сезона Министерство окружающей среды Египта обновило рекомендации, призванные защитить туристов от нападений акул на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. По прошествии недели после обнародования этих правил редакция TourDom.ru решила уточнить, как их реализуют в отелях.

© tourdom.ru

На пляже мечты

Спецкор портала Владимир Новиков 16 мая побывал на пляже Dream Beach в Хургаде. На нем отдыхают гости отеля Elysees Hotel, а также за плату могут прийти все желающие. На первый взгляд, там ничего не изменилось после произошедшей в начале июня 2023 года трагедии, когда у берега акула растерзала 23-летнего туриста из России.

Небольшая пляжная зона разделена посредине длинным пирсом, на котором стоят шезлонги с тентами, – слева и справа от него зона для купания. На нем установлены лестницы, чтобы люди могли побыстрее выбраться из воды в случае опасности. Повсюду стоят камеры видеонаблюдения – судя по внешнему виду, их установили не так давно.

Как и требует министерская инструкция, буйки в воде отмечают, что там проходит отметка 2-метровой глубины (которая меняется в зависимости от прилива-отлива). В этих границах всего лишь по нескольку сотен квадратных метров, и когда много купальщиков заходит в воду, то там не развернуться. Наверное, поэтому администрация протянула вторую линию буйков подальше в море, чтобы люди могли поплавать, но там до дна порядка 10 метров, по словам персонала.

Далеко за пределами буйков оказались две горки – они установлены на конце пирса. Не возникало даже мысли воспользоваться подобным аттракционом как из-за хлипкости конструкции, так и опасной глубины на этом участке моря.

Выполнено и второе важное требование – на пляже есть что-то вроде вышки: не 5 положенных метров от уровня воды, но все же лучше, чем ничего. На ней находился молодой парень с надписью на майке life guard, который на смеси английского и русского поведал, что четверо спасателей наблюдают за морем и пляжем. На вопрос о морских хищниках ответил коротко:

«Здесь нет акул, вчера подплывала пара дельфинов, а сегодня они спят».

Затем неожиданно показал рукой на море рядом с пирсом – там проплыл скат размером с полметра:

«Это не опасно».

При этом пару дней назад появление ската устроило переполох на пляже отеля Dexon Roma Hotel. Как рассказали корреспонденту отдыхавшие там россияне, спасатели заподозрили в море угрозу и все стали кричать shark – акула. Туристов попросили побыстрее вернуться к берегу, но тревога могла оказаться не ложной – в Египте водятся виды скатов, представляющие опасность для человека.

Продолжая инспекцию на Dream Beach, корреспондент выяснил, что требуемое по правилам быстроходное спасательное судно оказалось утлой лодочкой с мотором без кожуха. Хотя она и была привязана рядом с постом наблюдения, в ней не было ни весел, ни багра, ни кофра с медицинскими средствами для оказания первой помощи в случае ЧП.

Кстати, когда 2 года назад акула напала на россиянина, спасатели долго не могли развязать узел веревки, похоже этой же лодки, а затем доплыть до места происшествия, хотя все происходило буквально напротив них. Поэтому и сегодня нет уверенности в том, что ребята из life guard прошли настоящую подготовку и будут готовы быстро действовать в критической ситуации.

Туристы не в курсе

Другие нововведения из инструкции по безопасности касаются туристов – им предложили купаться только группами и в сопровождении обученного сотрудника пляжа. Конечно же, столь неординарное пожелание никто не соблюдал. Если не считать занятия аквааэробикой, где с отдыхающими занимался аниматор. Некоторые отдыхающие заплывали даже за второй ряд буйков, и тогда спасатели свистками привлекали их внимание и жестами призывали вернуться.

Как рассказали отдыхающие в Elysees Hotel туристки из Санкт-Петербурга, при заезде их не знакомили с правилами отдыха на море и что надо предпринять, чтобы не привлекать акул.

«По-видимому, персоналу здесь все равно, делайте что хотите», – поделились женщины впечатлениями.

Не было таких рекомендаций и на щитах, что установлены на пляжной территории. Есть информация о времени работы – с 8 утра до 6 вечера – и о запрете нырять и прыгать. По неведомой причине туда же попало объявление для бассейна – принимать душ перед купанием, хотя его там нет, и предупреждение о скользком поле, которое выставляют в помещениях после влажной уборки.

Сетки от акул – под запретом

Появляются ли в прибрежных водах Хургады акулы? Несколько дней назад в соцсетях сообщили, что дайверы якобы видели в районе Дрим Бич, правда далеко от берега, тигровую акулу длиной около 2 метров.

Одно время в отелях для защиты пляжных зон от хищников начали устанавливать в море сетки, но затем египетские ученые потребовали снять заграждения. Кстати, под вторым пирсом на пляже Dream Beach – у самого берега – есть заграждение из металлической сетки длиной с десяток метров. О его предназначении можно только догадываться – возможно, чтобы морской хищник не смог незаметно подплыть к находящимся в воде туристам.

В пабликах один из комментаторов написал, что защитные сети сейчас везде снимают, аргументируя тем, что попавшие в сети трупы рыбок привлекают хищников. Другой отписался:

«В отеле Rixos Magawish нормальная сетка: ни одной дохлой рыбы я в ней не видел, дыр в ней не нашел, заграждение натянуто до самого дна».

Безопасными туристы назвали лагуны в отелях Desert Rose Resort и Sunny Days Resort, где они также оценили подобное ограждение. Отдыхающие выяснили, что с территории Sunny days можно без проблем доплыть до рифа, который находится у пляжа отеля Zahabia Hotel.

«Спасатели на это не обращают внимания, они смотрели, чтобы дети не лезли в воду без надувных нарукавников».

Ранее TourDom.ru писал, что в Египте своеобразно учли опыт нападений акул на туристов на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Власти посчитали, что от встреч с ними отдыхающих спасет купание в составе групп в обществе специально подготовленного сотрудника отеля.