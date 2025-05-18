Популярность каких стран выросла в этом году больше всего

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на лето 2025-го и рассказали, популярность каких стран выросла в этом году по сравнению с прошлым. RT ознакомился с исследованием.

Так, наиболее заметное увеличение спроса показало Марокко: туда этим летом отправится в пять раз больше путешественников, чем в 2024-м.

«Сейчас на страну приходится 0,5% всех зарубежных заказов. Далее в списке идёт Абхазия, интерес к которой вырос в три раза, а доля составляет 0,7%. Вдвое больше россиян планируют отдыхать в Испании (там уже оформлено 9,1% заказов), Венгрии (2,3%) и Казахстане (2,2%)», — пояснили эксперты.

Кроме того, заметно более востребованными стали ещё пара африканских стран — Египет, доля которого выросла на 75%, и ЮАР (+57%).

Отмечается, что среди европейских направлений больше россиян интересуются поездками во Францию (+75%) и в Италию (+50%).

Также растёт популярность Вьетнама (+45%), Узбекистана (+44%), Армении (+15%) и Китая (+11%), заключили в компании.

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